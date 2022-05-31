Ayak tırnak mantarına ilaç gibi tavsiyeler! Ayak tırnak mantarı nasıl geçer?

Ayak tırnak mantarı ile uğraşmak çok sıkıntılı bir durumdur. Ayak tırnak mantarının bu kadar sıkıntılı ve zor geçiyor olmasının en önemli nedeni insandan insana kolayca yayılıyor olması ve çevre dokulara kolay bir şekilde bulaşabiliyor olmasıdır.

Ayak tırnak mantarı için her türlü ilacı denemenize rağmen bir türlü ayak tırnak mantarından kurtulamıyorsanız siz vereceğimiz ev yapımı doğal tedavileri deneyebilirsiniz.

İşte ayak tırnak mantarından kısa süre içerisinde kurtulmanızı sağlayacak ayak tırnak mantarına ilaç gibi tavsiyeler...

Ayak tırnak mantarı neden olur, ayak tırnak mantarı belirtileri nelerdir?

• Tıbbi olarak onikomikoz olarak bilinen ayak tırnak mantarları, sporcuların ayağında çıkan mantarlarla aynıdır.

• Ayak tırnak mantarları, ayağınızda var olan mantarların sıcak ve menli bir ortamda birleşmesi ile ayak tırnak mantarına dönüşmektedir.

• Tırnaklardaki mantar enfeksiyonu tırnakların renk değiştirmesi ve sararması ile

• Enfekte olmuş tırnak mantarları kalın bir tırnağa dönüşme eğilimindedirler.

• İlerleyen tırnak mantarı enfeksiyona, ağrıya, iltihaba neden olabilir .

• İlerlemesi hızlandığında tırnak mantarı deriden ayrılarak kötü kokuya ve çeşitli enfeksiyonları da beraberinde getirebilir.

Ayak tırnak mantarı nasıl önlenir?

Ayak tırnak mantarını hızlı bir şekilde geçirebilmek için elleri ve ayakları sürekli olarak temizlemek gerekir.

• Ayak tırnak mantarına sahip olanlar ellerinden geldiğince açık ayakkabı ve pamuklu çoraplar tercih etmelidir.

• Yalın ayakla halka açık havuzlarda ve spor salonlarında gezilmemelidir. Bu durumlar ayak tırnak mantarınızı önlemenize yardımcı olacaktır.

• Tırnakları uzun süre nemli tutmak mantar enfeksiyonunu tetikleyen en önemli nedenler arasında yer almaktadır

• Kuaför salonlarında kullanılan pedikür setlerinin sterilize olduğundan emin olmanız gerektiğini unutmayın.

Aynı zamanda ayak tırnak mantarına sahipseniz yapay tırnak cilalarından mümkün olduğunda uzak durun.

Tırnak mantarına doğal ilaçlar...

Ayak tırnak mantarı ilaçları kullanmanıza rağmen bu sorundan kurtulamadığınızı düşünüyorsanız sizler için araştırmış olduğumuz, ayak tırnak mantarına ilaç gibi gelecek doğal yöntemleri demeyebilirsiniz.

Sirke ve ağız bakım suyu

• Bir kap içine beyaz sirke dökün. Eşit miktarda da ağız bakım suyu ekleyin.

• Karışımın hacminin, tırnaklarınızı ıslatmaya yeterli olduğundan emin olun.

Nasıl uygulanır?

• Mantardan etkilenen tırnaklarınızı yaklaşık 30 dakika boyunca karışıma batırın.

• Sade bir suyla tırnaklarınızı kuruladıktan sonra temiz bir havluyla kurulayabilirsiniz.

• En az iki ay boyunca günde iki kez tekrarlamanız yeterli olacaktır.

Epsom tuzu ve sirke yöntemi

Ayak tırnak mantarına mentollü krem yöntemi sadece evde uygulanan bir yöntem olarak kalmıyor, bir çok sağlık hizmetleri tarafından da ayak tırnak mantarı tedavisinde kullanılıyor.



• Mentollü krem

• Gazlı bez

Nasıl uygulanır?

Ayak tırnak mantarına mentollü krem yöntemi sadece evde uygulanan bir yöntem olarak kalmıyor, bir çok sağlık hizmetleri tarafından da ayak tırnak mantarı tedavisinde kullanılıyor.



• Mentollü krem

• Gazlı bez

Nasıl uygulanır?

Mantardan etkilenen temiz ve kuru ayak tırnaklarına mentollü kremi uygulayın.

• Mentollü kremi elinizden geldiğince tırnağın altına alın ve iyice yayılmasına dikkat edin. Sargı beziyle parmağınızı sararak bir gece bekletebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı yöntemi

Hindistan cevizi yağında bulunan kaprilik asit içeriği antifungal özelliklerinden dolayı ayak tırnak mantarı tedavisinde oldukça faydalı olduğu bilinir. Hindistan cevizi yağı aynı zamanda tırnaklarınızı besleyerek enfekte olmuş tırnak görüntüsünü de ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.

Nasıl uygulanır?

• Günde 2-3 defa ayak tırnak mantarının üzerine biraz hindistancevizi yağı uygulayın.

• Ayak tırnak mantarı sorununa etkili bir çözüm için günde 2 defa uygulayabilirsiniz.

Mısır unu yöntemi

Mısır unu tırnak mantarı tedavisinde oldukça etkili bir doğal yöntemdir.

Düzenli olarak uygulanan mısır unu yöntemi ayak tırnak mantarındaki enfeksiyonun kısa süre içerisinde azalmasına yardımcı olarak tırnaklarınızın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.

Nasıl uygulanır?

1 kase mısır unu

1 lt su

• Ayaklarınızı 30 dk boyunca bu karışımın içerisinde bekletin.

• Sade su ile duruladıktan sonra temiz bir havlu ile kurulayın.

• İyi sonuçlar almak için 1 ay boyunca yatmadan önce her gün tekrarlayın.