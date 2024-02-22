Ayak numaranız yaşam süresi hakkında ipucu veriyor! Bakın o kısa ömürlü ayak numarası neymiş! Tespit edildi

Ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisini araştıran bilim adamları ilginç bir araştırma ortaya koydu.

İsveç'te gerçekleştirilen araştırma kapsamında İsveç genelinde 800 kadın ve erkek incelendi.

Uzmanlar araştırılan kişinin ölüm nedenine, öldüğü yaşa ve ayak numarasına odaklandı.

Çıkan sonuçlara göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği saptandı.

Aynı zamanda kadın ile erkek arasında ayak numarası ile yaşam süresi arasında farklılık olduğu belirlendi.

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Araştırmayı yürüten Dr. Hans Bjors, "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık" ifadelerini kullandı.

İşte sonuçlar

Dr. Bjors'ın belirlediği rakamlar kadın ve erkeklere göre değişiklik gösteriyor.

Kadınlarda durum şöyle:

36 numara giyen kadınlar 64 ile 69 yıl kadar yaşıyor.

37.5 numara ayakkabı giyen kadınlar ise 70-76 yaş arası ömür sürüyor.

38 numara giyen kadınlar da 77 ile 82 yaş arası yaşıyor.

40 numara ayakkabı giyen kadınlar 78-84 sene kadar yaşarken,

42 numara ayakkabı giyenler ise 73-75 yaş ömür sürüyor.

Ayakkabı numarası 44 olanlar 70-72 yaş,

46 olanlar 67-70 yaş,

46.5 olanlar ise 66-69 yaş ömür sürüyor.

Erkeklerde durum şöyle:

38 numara ayakkabı giyenler 63 ile 66 yaşına kadar hayatta kalıyor.

40 numara giyenler 66-69 yaş,

42 numara giyenler de 67 ile 72 yaş arası bir ömür sürüyor.

43 numara giyenler 72-75 yaş,

44 numara giyenler 73 ile 77 yaş,

46 numara giyenler ise 75 ile 82 yaş arası yaşıyor.