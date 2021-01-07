Ayak mantarı nasıl geçer? Ayak mantarına ne iyi gelir?
Birçok kişinin mağdur olduğu ayak mantarını evde doğal yöntemler ile geçirmek mümkündür. Peki ayak mantarı nasıl geçer? Ayak mantarına iyi gelen şeyler nelerdir? Ayak mantarını önlemek için ne yapmak lazımdır?
Sarımsak Kürü: 7 diş sarımsak, tuzla beraber ezilerek cam kavanoz teklifinden, üzerine azıcık
ilave edilerek dinlenmeye bırakılır. 4 saat boyunca dinlenen sarımsak kürü süzülerek, pamukla mantarlı olan bölgeye sürülür. 15 gün boyunca bu kürün alınması gerekir. Sarımsak ayağa uygulanmadan önce ve sonra ayak sabunlu suyla temizlenmelidir.
Aloe Vera Yağı: Günde iki defa ayaklara pamuk ile sürüldüğü zaman, mantarın olumsuz etkilerini
giderir.
Elma Sirkesi: Yarım ölçek elma sirkesini bir litre sıcak suyla karıştırarak, ayakların geniş kap içerisinde
yaklaşık olarak 20 dakika bekletilmesi sayesinde ayaktaki mantar oluşumu en aza inecektir.
Pirinç Unu: Anti fungal bir özelliğe sahip olduğundan ayak mantarının tedavi edilmesinde oldukça
önemli rol oynar. Pirinç unu ile elma sirkesi, belli miktarlarda birbirine karıştırılarak hamur kıvamına
gelinceye dek yoğurulmalıdır. Ardından mantarlı bölgeye uygulanmalı ve durulanmalıdır. 2 hafta
boyunca düzenli kullanılmalıdır.
Zeytinyağı ve Kekik Yağı: Birkaç damla zeytinyağı ile birkaç damla kekik yapı birbirine karıştırılmalıdır.
Karışımı mantarlı olan bölgeye pamuk yardımıyla sürülmeli ve daha sonra bir saat bekleterek ılık su ile
durulanmalıdır.
Lavanta Yağı: Ayak mantarının oluşturmuş olduğu koku ve kaşıntının önüne geçen lavanta yağı, sürekli kullanıldığı takdirde bu sorunu çözecektir.
Ayak mantarını önlemek için ne yapılmalıdır?
– Ayaklar sık sık yıkanmalıdır.
– Ortak kullanım sağlanan yerlerin zeminine çıplak ayaklar ile basılmamalıdır.
– Teri emen ve pamuklu çorap giymeye dikkat edilmelidir.
– Uzun ve kısa iç çamaşırları giyilmemelidir.
– Ayak banyosu sonrasında ayaklar, havlu ya da saç kurutma makinesiyle beraber iyi bir şekilde
kurutulmalıdır.
– Ortak havlu, ortak terlik gibi bireysel eşyalar ortak kullanılmamalıdır.
– Törpü, tırnak makası gibi özel eşyalar tek kişilik kullanılmalıdır.