Ayak mantarı nasıl geçer? Ayak mantarına ne iyi gelir?

Sarımsak Kürü: 7 diş sarımsak, tuzla beraber ezilerek cam kavanoz teklifinden, üzerine azıcık

ilave edilerek dinlenmeye bırakılır. 4 saat boyunca dinlenen sarımsak kürü süzülerek, pamukla mantarlı olan bölgeye sürülür. 15 gün boyunca bu kürün alınması gerekir. Sarımsak ayağa uygulanmadan önce ve sonra ayak sabunlu suyla temizlenmelidir.

Aloe Vera Yağı: Günde iki defa ayaklara pamuk ile sürüldüğü zaman, mantarın olumsuz etkilerini

giderir.

Elma Sirkesi: Yarım ölçek elma sirkesini bir litre sıcak suyla karıştırarak, ayakların geniş kap içerisinde

yaklaşık olarak 20 dakika bekletilmesi sayesinde ayaktaki mantar oluşumu en aza inecektir.

Pirinç Unu: Anti fungal bir özelliğe sahip olduğundan ayak mantarının tedavi edilmesinde oldukça

önemli rol oynar. Pirinç unu ile elma sirkesi, belli miktarlarda birbirine karıştırılarak hamur kıvamına

gelinceye dek yoğurulmalıdır. Ardından mantarlı bölgeye uygulanmalı ve durulanmalıdır. 2 hafta

boyunca düzenli kullanılmalıdır.

Zeytinyağı ve Kekik Yağı: Birkaç damla zeytinyağı ile birkaç damla kekik yapı birbirine karıştırılmalıdır.

Karışımı mantarlı olan bölgeye pamuk yardımıyla sürülmeli ve daha sonra bir saat bekleterek ılık su ile

durulanmalıdır.

Lavanta Yağı: Ayak mantarının oluşturmuş olduğu koku ve kaşıntının önüne geçen lavanta yağı, sürekli kullanıldığı takdirde bu sorunu çözecektir.

Ayak mantarını önlemek için ne yapılmalıdır?

– Ayaklar sık sık yıkanmalıdır.

– Ortak kullanım sağlanan yerlerin zeminine çıplak ayaklar ile basılmamalıdır.

– Teri emen ve pamuklu çorap giymeye dikkat edilmelidir.

– Uzun ve kısa iç çamaşırları giyilmemelidir.

– Ayak banyosu sonrasında ayaklar, havlu ya da saç kurutma makinesiyle beraber iyi bir şekilde

kurutulmalıdır.

– Ortak havlu, ortak terlik gibi bireysel eşyalar ortak kullanılmamalıdır.

– Törpü, tırnak makası gibi özel eşyalar tek kişilik kullanılmalıdır.