Ayak krampına ne iyi gelir?

AYAK KRAMPINA SEBEP OLAN ETKENLER

Ayak krampları, aniden bir sancı şeklinde ortaya çıkan kas yapısında kasılmalardır. Kramp girdiğinde ayağımızı hareket ettiremeyiz hatta dokunamayız. Vücudumuzda bulunan 600 yakın kas, gün içinde birbirlerine bağlı olarak hareket ederler. Bazen istem dışı olarak kas gerilir ve sertleşme yapar. En sık ayal ve il baldırlarda meydana gelen kasılmalar, yorgun bir vücudun tepkisi olabiliyor. Gün içinde çok egzersiz yapmak ve kasları yormak, krampların başlıca nedenidir. Genellikle gece meydana gelirler ve uykudan bile uyarabilirler.

Gün içinde yeterince su içilmemesi ve kasların çok kullanılması istemsiz gerilmelere sebebiyet verir. Bu yüzden gün içinde 1,5-2 litre su içmek kasların normal çalışmasını destekleyecektir. Vücudu yoran alkol, sigara gibi zararlı maddeler vücudun direncini azaltır ve kasları etkiler. Aynı zamanda çok fazla çay ve kahve içenlerde de ayak kasılmaları görülmektedir. Beslenme şeklinin bozulması, çok fazla abur cubur yenmesi vücut sağlığını olumsuz etkilediğinden kasların çalışma sistemini de bozabilir.

KRAMPIN MEVSİM ETKİSİ

Kış aylarında hava soğur ve vücuttaki kan dolaşımı yaz ayına göre daha yavaşlar. Yavaşlayan sistem vücutta ani kasılmalara neden olabilir. Kaslardaki şeker ve oksijen oranı azaldığından kaslar sertleşmeye başlar. Soğuk havada üşüdüğümüzde vücut titreme reaksiyonu göstererek vücudu korur, bunu da kasları kasarak yapar.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ KRAMPA NEDEN OLUR MU?

Vücudunda çok fazla toksit bulunan, bağırsak rahatsızlığı yaşayan ya da kilo vermek isteyenler idrar söktürücü haplar ya da bitkiler kullandıklarında, kaslar yeteri kadar sağlıklı hareket edemeyebilir. Kusma, ishal gibi durumlarda vücudun kaybettiği su tekrara vücuda alınmalıdır. Kalsiyum, magnezyum gibi mineraller sinir ucunu uyardığından belirli aralıklarla ölçtürülmelidir. Vücutta D vitamini eksikliği de kemik yapısını etkilediğinden kramp sebebi olabilir. B vitamini beyin işleyişine destek verdiği için eksikliğinde kramplar sık görülebilmektedir. Şeker hastaların da kramplardan şikayet etmesi söz konusudur.

AYAK KRAMPLARINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Çok sık kramp giriyorsa ve bu durum günde 3 kereden fazlaysa, mutlaka sebebini araştırmanız gerekir. Doktorunuza başvurup D,B vitamini ve potasyum, magnezyum gibi mineral değerinizi öğrenmelisiniz. Eksik çıkan vitamin ve minerallerin tedavisini yapmalısınız. Özellikle kış aylarında ani hareketler yapmaktan kaçının Spor yapıyorsanız ya da çok tempolu bir işte çalışıyorsanız sıvı tüketimine önem vermelisiniz. Kilonuza göre ne kadar su ihtiyacınızın olduğunu birçok site ve uygulamadan hesaplayabilirsiniz.