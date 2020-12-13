Ayak kokusu geçmesi için neler yapılır? | Birçok kişi ayak kokusu sorunu yaşıyor. Ayak kokusuna kimi zaman ayakkabılar kimi zaman çoraplar yol açabiliyor. Ayakkabı ve çorap seçimine dikkat eden hatta giydiği her ayakkabıda aynı sorunları yaşayanlar da mevcut. Söz konusu grupta yer alanlar vücutlarının yaydığı bu kokudan nasıl kurtulabileceklerini merak ediyor. Peki, ayak kokusu nasıl geçer?

Ayak kokusu nasıl geçer? | Ayak kokusuna ne iyi gelir?

Ayak kokusundan kurtulmak için en etkili yöntem sirkedir. Bilimsel çalışmalar sirkenin bakteri, mantar ve mikroplara karşı etkili olduğunu ortaya koymuştur. Hazırlayacağınız sirkeli suyla ayaklarınızda oluşan kötü kokuyla mücadele edebilirsiniz.

Ayaklarınızı dinlendirebileceğiniz bir tasın içerisine ılık su doldurun. Ilık suyun içerisine yarım su bardağı sirke ekleyin. Sirkenin keskinliğini hafifletmek için arzu ettiğiniz aromatik yağlardan on damla suya ekleyin. Portakal yağı, limon yağı, keki yağı, karanfil yağı gibi yağlardan tercih edebilirsiniz. Suyun içerisinde ayaklarınızı 20 dakika kadar dinlendirin. Bu uygulamayı her akşam yapmanız gerekiyor. Onuncu günden sonra haftada bir kez yapsanız bile ayaklarınızda koku oluşmayacağını göreceksiniz.