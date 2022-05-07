Ayak detoksu ile vücudunuzdaki pislikleri atın! Ayaklarınızı Epsom tuzu ile yıkamanız için 6 neden

Ayak ve tırnak mantarı çoğunlukla, kişinin yanlış ayakkabı kullanımı ve mantarlı bir nesneyle teması sonucunda görülen bir rahatsızlıktır. Bazen sadece ayakta bazen ise ayak tırnağında görülür. İyileşme süreci sebat ve devamlılık isteyen bir rahatsızlık olan ayak mantarından korunmak için doğru ayakkabı ve sentetik olmayan çoraplar tercih edilmelidir. Peki, evde doğal tedavi ile ayak ve tırnak mantarına ne iyi gelir? İşte detaylı bilgiler…

Ayak detoksu nedir?

Ayak detoksları, vücuttan toksinleri ve metalleri ayaklarından çekerek çıkarır. Ayak maskeleri, ayak pedleri, akupunktur ve iyonik ayak detoksu cihazları vardır. Ayak detoksunun vücudun PH seviyesini daha alkali hale getirmeye yardımcı olduğuna inanırlar. Ayrıca ayak detoksunun çeşitli zararlı organizmaları etkisiz hale getirdiği düşünülmektedir. Birçok sağlık ve güzellik merkezlerinde ayak detoksu yöntemleri uygulanmaktadır. Aynı zamanda kozmetik mağazalarında da ayak detoksu pedleri bulunmaktadır.

Ayak detoksunun faydaları nelerdir?

Ayaklar, sinir uçları ve ter bezleri açısından zengin olduğundan vücuttaki detoks ve gerilmenin en ideal yeri gibi görünüyor. Vücudunuzu ya da ayaklarınızı sıcak veya ılık suda ıslatmanın sakinleştirici olduğunu herkes bilir. Sıcak ayak detoksu banyoları ayrıca şişmeyi azaltmaya, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve genel sağlığınızı ve ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

-Toksinleri atar

- Şişliği azaltır

- Vücudu yatıştırır

- Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Ruh halini iyileştirir

- Kalori yakmaya yardımcı olur

- Normal kan şekerini teşvik eder

- Kardiyovasküler sağlığı arttırır

Ayak mantarına ne iyi gelir?

Özellikle ayak parmakları arasında açılan yaralara, döküntülere, kaşıntıya ve kötü kokuya sebep olan ayak mantarı tedavisine yardımcı olan bazı bilinen yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

Öncelikle mantarlı ayakları sürekli ayakkabı içinde tutmamak gereklidir.

Sentetik ve naylon karışımlı çoraplar giyilmemeli, pamuk ve doğal kumaşlardan çoraplar tercih edilmelidir.

Ayaklara hava aldıran ve ayağı sıkmayan ayakkabılar giyilmelidir.

En kısa zamanda uzman bir dermatolog doktora başvurup, tedavi planına uyulmalıdır.

Ayak tırnağı mantarına ne iyi gelir?

Mantar sadece ayak tırnağında gözükebilir, bu durumda mantarlı tırnakta kalınlaşma, renk değişimi ( gri, siyah gibi), tırnak dokusunda bozulma ve ağrıya eşlik eden koku meydana gelir. Ayak tırnağı mantarına iyi gelen bilinen bazı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

Tırnakları düzenli temizlemek ve pedikür yapmak.

Oje, cila gibi ürünlerden uzak durmak.

Tırnağı nemden uzak tutup, havalandırmak.

Ayak tırnaklarını düz kesmek.

Evde doğal tedavi ile ayak ve tırnak mantarına ne iyi gelir?

Karbonatlı Su: Ayak mantarı olanlar, ılık suyla dolu bir kovaya 1 yemek kaşığı kadar karbonat ekleyip bu suda ayaklarını 20-25 dakika kadar dinlendirebilir. Bu yöntem kaşıntı ve kötü kokuyu aza indirecektir.

Çay Ağacı Yağı: Birçok uzman tarafından önerilen çay ağacı yağı ayak ve tırnak mantarına iyi geldiği bilinen bir yöntemdir. Her akşam yatmadan yıkanmış ayağın mantarlı bölgelerine çay ağacı yağı sürmek mantar tedavisine yardımcı olacaktır.

Kına: Bilinen en eski ayak mantarı için doğal çözümlerden birisidir. Ayağın mantarlı bölgelerine kına yakmak mantara sebep olan bakterileri yok etmeye oldukça fayda sağlar.

Elma Sirkesi: Sirkenin içinde bulunan doğal antibakteriyeller sayesinde devamlı kullanımda ayak ve tırnak mantarında gerileme görülmektedir. Ayağı sirkeli suda dinlendirebilir yahut mantarlı bölgelere su ve sirke karışımıyla kompres yapılabilir.

Kekik Yağı: İçeriğinde bulunan doğal antioksidanlar sayesinde cilt yenileyici özelliği olan kekik yağını mantarlı bölgelere düzenli olarak kullanmak ayak ve tırnak mantarına oldukça iyi gelmektedir.

Epsom tuzlu eklenmiş suda ayaklarınızı bekleterek aşağıdaki faydalarından yararlanabilirsiniz.

Epsom tuzu ile yıkamanız için 6 neden

1. Stresi azaltır

Epsom tuzu, kasları gevşeterek stresi hafifletir.

2. Fungal enfeksiyonlar ve batık ayak tırnaklarına çözüm

Epsom tuzunun, enfeksiyonu doğrudan tedavi etmekten ziyade, enfeksiyonun neden olduğu sorunlara karşı cildin daha az duyarlı olmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Ayaklarınızda mantar veya tırnak batması gibi sorunlar varsa, epsom tuzundan faydalanabilirsiniz.

3. Kuru ve çatlak topuklar

Ayaklarınız kuruyor ve topuklarınızda çatlaklar oluşuyorsa, epsom tuzunun peeling gücünü göz önünde bulundurmalısınız. Ayaklarınızı nemlendirmek ve kuruluğu gidermek için epsom tuzu eklenmiş suda ayaklarınızı bekletebilirsiniz.

4. İyi bir uyku sağlar

Magnezyumun melatonin üreterek derin uykuyu teşvik etmeye yardımcı olabileceği kanıtlanmıştır. Ayrıca, ayaklarınızı ılık su banyosuna sokmak, rahatlamak, zihninizi temizlemek ve yoğun bir günün yorgunluğunu atmak için size zaman verir. Bu da daha iyi uyumanıza yardımcı olur.

5. Ağrıyı azaltır

Eğer yüksek topuklu ayakkabılar giyiyorsanız, ayaklarınızın ağrısını geçirmek için, ayaklarınızı epsom tuzu eklenmiş suda bir süre bekletin. Bu inflamasyonu azaltabilir, toksinlerin birikmesini önleyebilir ve kaslarda krampları azaltabilir.

6. Ayak kokusunu giderir

Ayaklarınızda koku sorunu yaşıyorsanız, epsom tuzu eklenmiş suda ayaklarınızı bekletmeniz, koku oluşmasının önüne geçmede size yardımcı olur.

Ayaklar için Epsom tuzu nasıl kullanılır?

Epsom tuzu, sadece fiziksel bir rahatlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda huzur ve rahatlama sağlar.

Ayaklarınızı koyabileceğiniz bir kabın içini ılık su ile doldurun ve yarım bardak epsom tuzu ekleyin. Epsom tuzunun çözünmesi için birkaç dakika karıştırarak bekleyin.

Sonra ayaklarınızı suyun içine koyun ve 30-45 dakika bekletin. Bu süre içinde, kitap okuyabilir, müzik dinleyebilir ya da televizyon izleyebilirsiniz.

Sonra, bir avuç dolusu epsom tuzu alın ve ayaklarınıza peeling yapmak için topuğunuzu ve ayaklarınızın sert kısımlarını hafifçe ovalayın. Ayaklarınızı soğuk su ile durulayın ve iyice kurulayın. Ardından nemlendirin ve bir çorap giyin. Bu işlemi haftada en az iki kez tekrarlayın. Günlük kullanımdan kaçınmaya çalışın, ayaklarınızın kurumasına neden olur.