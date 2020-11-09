  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ayak bileğinden sakatlanan Melo'ya Fatih Terim'den "geçmiş olsun" mesajı
Spor

Ayak bileğinden sakatlanan Melo'ya Fatih Terim'den "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:14:42 -
Ayak bileğinden sakatlanan Melo'ya Fatih Terim'den "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ayak bileğinden sakatlanan sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Felipe Melo için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Terim, 2011-2013 yıllarında Galatasaray'da teknik direktörlüğünü üstlendiği Brezilyalı futbolcuyu unutmadı.

Deneyimli teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın." ifadesini kullandı.

Öte yandan Fatih Terim'in yanı sıra Galatasaray Kulübü de 37 yaşındaki futbolcu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabında, "Geçmiş olsun Pitbull. Sen çok güçlüsün. Bir an evvel sahalara dönmen dileğiyle." denildi.

Kariyerini ülkesinin Palmeiras takımında sürdüren Melo, Vasco da Gama ile yapılan maçta rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol ayak bileğinden sakatlandı.

Felipe Melo, 2011-2015 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce
Gündem

İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce

TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a İlker Baş..
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites
Dünya

Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hz. peygambere hakaretin ardından Fransa’ya karşı İslam ülkeleri tarfından uygulanan boykot sonr..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay