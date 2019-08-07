Ayağına yaba saplandı Çorum’un Mecitözü ilçesinde ayağına yaba saplanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum’un Mecitözü ilçesinde ayağına yaba saplanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Totali köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Doğan (16) adlı çocuk ahırda çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağına yaba saplandı. Acı içinde kıvranan çocuk ailesinden yardım istedi. Talihsiz çocuğa ilk müdahale köye gelen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Doğan, müdahalenin ardından ayağındaki yaba parçasıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.