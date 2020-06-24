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Aktüel

Ayağına demir saplanan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 10:00:28 -
Ayağına demir saplanan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te oynarken ayağına demir parçası saplanan 9 yaşındaki çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.

Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde sokakta oynarken Adnan Adil Özdemir (9) bir inşaatın önünde bulunan demirlerin üzerine düştü.

Ayağına demir parçası saplanan Özdemir, çevredekiler tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından demir parçası çıkmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Hastaneye gelen Karataş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, demir parçasını keserek çıkartılmasına katkı sağladı.

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğunu belirtildi.

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