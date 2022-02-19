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Yerel Ayağı kırılan kuzuyu hastaneye götürdüler
Yerel

Ayağı kırılan kuzuyu hastaneye götürdüler

Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzu, veteriner hekim bulunamayınca hastanede tedavi edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 14:37:00 -
Ayağı kırılan kuzuyu hastaneye götürdüler

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Beyazsu köyünde ayağı kırılan kuzu, veteriner bulunamayınca sahibi tarafından Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine getirildi.

Sağlık ekiplerince röntgeni çekilen kuzunun sağ arka ayağının kırık olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine kuzunun ayağı atele alındı, redüksiyon ve stabilizasyon işlemleri de başarıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle de cefakar ve sevgi dolu sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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