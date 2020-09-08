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Aktüel Ayağı kırık bulunan sokak köpeği ameliyatla tedavi edildi
Aktüel

Ayağı kırık bulunan sokak köpeği ameliyatla tedavi edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:16:21 -
Ayağı kırık bulunan sokak köpeği ameliyatla tedavi edildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde ayağı kırık halde bulunan sokak köpeği, bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

İlkadım ilçesinde vatandaşlar, bir sokak köpeğini ayağı kırık halde buldu. İlçe belediyesine haber verilmesi üzerine ekipler, sokak köpeğini Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezine götürdü.

Burada ameliyatla sokak köpeğinin bacağı alçıya alındı. Bir aylık tedavinin ardından sokak köpeği sağlığına kavuştu.

Bakım merkezi veteriner hekimi Çetin Kılınç, basın mensuplarına, vatandaşların bacağı kırık halde bulduğu sokak köpeğine sahip çıktıklarını aktardı.

Sokak köpeğinin merkeze gelir gelmez ameliyata alındığına işaret eden Kılınç, "Ayağını alçıya aldık. Ancak yeterince beslenemediği için güçten de düşmüştü. Gerekli tedavi ve bakımlarını yaptık. Bir ay süren tedavinin ardından köpeğimiz sağlığına kavuştu ve yeniden yürümeye başladı." dedi.

Kılınç, fizik tedavisi devam eden sokak köpeğinin tamamen iyileştikten sonra yeniden bulunduğu yere bırakılacağını sözlerine ekledi.

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