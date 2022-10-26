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Aktüel Aya Yorgi kilisesi papazı Bartholomeos İngiliz Kralı tarafından ekümenik sıfatıyla karşılandı!
Aktüel

Aya Yorgi kilisesi papazı Bartholomeos İngiliz Kralı tarafından ekümenik sıfatıyla karşılandı!

Fener Rum Patriki Bartholomeos, İngiltere Kralı Charles tarafından kabul edilirken “ekümenik” sıfatıyla karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 16:34:00 -
Aya Yorgi kilisesi papazı Bartholomeos İngiliz Kralı tarafından ekümenik sıfatıyla karşılandı!

Yeni Akit  Ankara

İngiltere Kralı’nın bu yaklaşımını eleştiren bir paylaşımda bulunan TÜRK DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “İstanbul Fatih Kaymakamlığına bağlı, Aya Yorgi kilisesinde papazlık yapan Bartholomeos, yeni İngiliz Kralı tarafından ekümenik ifadesi ile karşılandı” ifadelerini kullandı.

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