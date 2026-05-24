Ay-yıldızlı ekip erkek takım kumitede Avrupa ikincisi oldu
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, erkek takım kumitede gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonanın son gününde Türkiye, erkek takım kumite finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.
Eren Akkurt-Matteo Avenzini (5-6), Ömer Faruk Yürür-Michele Martina (0-6) ve Kadir Furkan Genç-Daniele De Vivo (0-3) maçlarının 3'ünü de kaybeden Türkiye, rakibine 3-0 mağlup olarak Avrupa ikinciliğiyle yetindi.