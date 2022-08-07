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Spor Axel Tuanzebe kim kaç yaşında? Axel Tuanzebe hangi takımlarda oynadı?
Spor

Axel Tuanzebe kim kaç yaşında? Axel Tuanzebe hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de yeni sezon başlarken takımlar bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın Manchester United forması giyen Axel Tuanzebe'yi kadrosuna katmak istediği gelen haberler arasında. Bu sebeple futbolseverler 'Axel Tuanzebe kim?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 16:04:00 -
Axel Tuanzebe kim kaç yaşında? Axel Tuanzebe hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'ın Manchester United forması giyen stoper Axel Tuanzebe'yi renklerine bağlamak istediği ileri sürüldü. Peki, Axel Tuanzebe kim?

Axel Tuanzebe kim kaç yaşında? Axel Tuanzebe hangi takımlarda oynadı?

Axel Tuanzebe 14 Kasım 1997'de Kongo'da dünyaya geldi. Kongo asıllı İngiliz futbolcu stoper mevkinde görev alıyor. 2006 yılında Manchester United altyapısında kariyerine başlayan Axel Tuanzebe 2015'de A Takıma yükseldi. 2018-2022 yılları arasında Aston Villa'da forma giyen futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Napoli'de kiralık olarak top koşturdu.

Axel Tuanzebe'nin Manchester United ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Deneyimli stoper, U-19 ve U-21 İngiltere Milli Takımı formaları da giydi.

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