  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi

Arkas Spor: 3 - Arhavi Voleybol: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:19:48 -
AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Winkelmuller, Mirza Lagumdzija (Bravo, Burak Çevik, Efe Mandıracı)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Yasin Akgül (Oğuzhan Altıntaş, Tuna Cengiz İnanç, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık

Setler: 25-14, 25-16, 25-13

Süre: 61 dakika (20, 22, 19)

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Arkas Spor, Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor
Siyaset

Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor

Optimar Araştırma'nın son anket sonuçlarını gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'..
Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde "Ons Altın, 1992.30 seviyesinden başlayan düşen fiyat eğiliminin geçilememesiyl..
MİT'ten İranlı ajanlara operasyon!
Gündem

MİT'ten İranlı ajanlara operasyon!

MİT, İran'ın Türkiye'deki istihbarat ajanlarına büyük darbe indirdi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ve 11 kişi yak..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay