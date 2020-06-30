Avusturya’da Türk STK'lerden "Kur'an koronadan daha tehlikeli" diyen aşırı sağcı lidere istifa çağrısı

VİYANA (AA) - Avusturya'da Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Kur'an-ı Kerim'e yönelik olumsuz ifadeleri nedeniyle aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer’in parlamentonun üçüncü başkanlığı görevinden istifa etmesini istedi.

Kendilerini "Bağımsız Türk STK'leri" olarak tanımlayan grup, tarihi parlamento binası önünde, "Hiçbir kutsal kitap (İncil, Kur'an-ı Kerim) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kıyaslanamaz, Avusturya Ulusal Meclisinin Üçüncü Başkanı Norbert Hofer'in kullandığı Nazi üslubu nedeniyle istifa etmesini talep ediyoruz." yazılı pankart açtı.

Protesto eyleminde, ülkede faaliyet gösteren 30'a yakın STK temsilcisinin, Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'ya hitaben kaleme aldıkları mektup da okundu.

Mektupta, temel değerlerin ve halkın en üst düzeyde temsil edildiği meclisin üçüncü başkanı konumundaki aşırı sağcı liderin, başta Avusturya'da yaşayan 800 bine yakın Müslüman olmak üzere dünya genelinde 2 milyara yakın insanın kutsal kitabını, yüz binlerce kişinin ölüme neden olan bir virüsle kıyaslamasının kabul edilmez olduğu ifade edildi.

- Nazi benzetmesi

Hofer'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik kullandığı sözlerin, Nazi döneminde Musevilere kullanılan "Yahudi virüsü" ifadesini çağrıştırdığına dikkat çekilen mektupta, "Bu denli kışkırtıcı ifadeler kullanan ve bu yaklaşımının arkasında duran bir kişinin Meclisin Üçüncü Başkanlığı gibi yüksek bir vazifeden el çektirilmesi gerekir." görüşüne yer verildi.

Mektupta, "Nazi diline" başvuran bu kişiye yönelik gerekli işlemlerin başlatılması için Meclis Başkanı Sobotka’ya çağrıda bulunuldu.



Daha sonra STK temsilcileri, aşırı sağcı lidere tepki göstermek için parlamento önüne siyah çelenk bıraktı.

Aşırı sağcı Hofer, önceki hafta bir toplantıda, "Koronadan (Kovid-19) korkmuyorum. Korona tehlikeli değil, Kur'an daha tehlikeli." ifadesini kullanmıştı.

Başta Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) olmak üzere Katolik Cemaati Baş Piskoposu Christoph Schönborn ve Evanjelik Cemaati Baş Papazı Thomas Hennefeld gibi çeşitli dini cemaatlerin liderleri aşırı sağcı siyasetçiye tepki göstermişti.