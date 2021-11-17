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Dünya Avusturya'da sokağa çıkma yasağı uygulanan 'aşısızlar' sokaklara indi!
Dünya

Avusturya'da sokağa çıkma yasağı uygulanan 'aşısızlar' sokaklara indi!

Avusturya'da 12 yaş üzeri koronavirüs aşısı yaptırmayanlara yönelik sokağa çıkma yasağı uygulaması "aşısızları" sokağa döktü.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 23:48:00 - 2021-11-18 00:11:59

Vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 12 yaş üzeri aşısızları kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması, yasak uygulanan kişileri sokağa döktü.

Müdahale edilmedi

Avusturya'nın kent merkezlerinde bir araya gelen aşısızlar, yürüyüşler düzenleyerek kararı protesto etti. Avusturya polisi tarafından kalabalığa müdahale edilmedi.

Avsuturya'da aşısızlara uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını Başbakan Alexander Schallenberg duyurmuştu.

O ülkede aşı yaptırmayanlara sokağa çıkma kısıtlaması
O ülkede aşı yaptırmayanlara sokağa çıkma kısıtlaması

Dünya

O ülkede aşı yaptırmayanlara sokağa çıkma kısıtlaması

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