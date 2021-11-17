Avusturya'da sokağa çıkma yasağı uygulanan 'aşısızlar' sokaklara indi!
Avusturya'da 12 yaş üzeri koronavirüs aşısı yaptırmayanlara yönelik sokağa çıkma yasağı uygulaması "aşısızları" sokağa döktü.
Vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 12 yaş üzeri aşısızları kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması, yasak uygulanan kişileri sokağa döktü.
Müdahale edilmedi
Avusturya'nın kent merkezlerinde bir araya gelen aşısızlar, yürüyüşler düzenleyerek kararı protesto etti. Avusturya polisi tarafından kalabalığa müdahale edilmedi.
Avsuturya'da aşısızlara uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını Başbakan Alexander Schallenberg duyurmuştu.