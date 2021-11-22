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Dünya Avusturya’da sokağa çıkma yasağı başladı
Dünya

Avusturya’da sokağa çıkma yasağı başladı

Avusturya’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen 10 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 09:39:00 - 2021-11-22 09:40:23
Avusturya’da sokağa çıkma yasağı başladı

Korona virüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine Avusturya’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece itibarıyla başladı. Hükümetin aldığı karar kapsamında 10 gün sürecek olan yasak, gerekirse 10 gün daha uzatılabilecek. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte başkent Viyana’da cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

Yasak kapsamında temel ihtiyaçları karşılamayan tüm mağaza ve dükkanlar kapalı olacak. Evden çalışması istenen Avusturya halkı, yalnızca acil durumlarda evlerinden çıkabilecek.

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein yaptığı açıklamada, günde 70 bin-80 bin arasında kişiye Covid-19 aşısı yapıldığını belirterek, aşı yaptırmayanlar için sokağa çıkma yasağının devam edeceğini söyledi. Mückstein, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren ise aşının zorunlu hale getirileceğini ifade etti.
Avrupa'da bu yıl kış aylarında tam kapanma uygulayan ilk ülke olan Avusturya’da salgının başlamasından bu yana 1 milyon 56 bin 613 vaka tespit edilirken, toplam 12 bin 15 kişi ise hayatını kaybetti.

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