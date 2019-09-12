Avusturya’da Kurz İslam düşmanlığının dozunu yükseltti! Seçim vaadi başörtüsü yasağı

Hasan Türkmen Ankara

Geçtiğimiz Mayıs ayında ilkokul öğrencilerine başörtüsünün yasaklandığı Avusturya’da, İslamofobik ve ırkçı uygulamalar artmaya devam ediyor. Avusturya Eski Başbakanı Sebastian Kurz, yaklaşan erken genel seçimler öncesi öğretmen ve öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı vaadinde bulunurken, ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağını ortaokul öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletmek ve öğretmenlerin de başörtüsü takmasını yasaklamak istiyor.

Diğer ülkelere de yayılır

Eşcinsel sapıklar ve teröristler için insan haklarından bahseden sözde özgürlükçü Avrupa, söz konusu Müslümanlar olunca yasaklarda sınır tanımıyor. Fransa, Hollanda, Almanya, ve Avusturya İslam düşmanlığının başını çekerken, Akit’e konuşan uzmanlar İslamofobik uygulamaların diğer Avrupa ülkelerine de yayılabileceğini söyledi. Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Bir insanın örtünmesi, devleti tehlikeye atan unsurlardan değildir. İnsanlar dini gereklilikleri yerine getirmek için bir takım şeyler yapıyorsa, devletin saygı göstermekten başka bir şey yapmaması gerekir. Bu uygulamalar, İslam’a ve Müslümanlara karşı art niyetli olduklarının göstergesidir. Ümmet olarak dikkatli olmazsak, diğer Avrupa ülkeleri de harekete geçer” dedi.

İnanç özgürlüğü herkes içindir

Mazlumder Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü de, “Avrupa insan hakları meselesini ülke ülke farklı yönetiyor. İnanç özgürlüğü kişiye ya da coğrafyaya göre değişmez. Avrupa ülkelerinin İslam’a olan düşmanlıkları ortada. İnanç özgürlüğü bir din için değil tüm dinler içindir. Ama Batı bu konuda ikiyüzlü davranıyor. Şu anda bazı Avrupalı ülkelerde yaşanan başörtüsü yasakları diğer ülkelere de yayılırsa şaşırmayız” şeklinde konuştu.