Avusturya'da Kovid-19’la mücadelede tedbirler artırılıyor

VİYANA (AA) - Avusturya'da son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki günlük artışın 700'ün üzerine çıkması nedeniyle hükümet, maske, hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin daha geniş bir alanda uygulanmasını kararlaştırdı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadelede hükümetin aldığı yeni kararları paylaştı.

Kurz, Kovid-19 vakalarındaki günlük artışın kaygı verici olduğuna işaret ederek, ülkede ikinci bir dışarı çıkma kısıtlaması gibi sosyal yaşamı tamamen durduracak kararların alınmasını önlemek için maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin daha geniş bir alana yayılması doğrultusunda karar aldıklarını söyledi.

Virüsün özellikle kapalı alanlarda düzenlenen özel etkinliklerde daha hızlı yayıldığını belirten Kurz, kapalı alanlarda doğum günü gibi özel kutlamaların en fazla 10 kişi ile sınırlandırılacağını ifade etti.

- Gastronomide maske zorunluluğu

Kurz, yeme içme sektöründe de artık çalışanlar gibi müşterilerin de maske takacağını, bir masada en fazla 10 kişinin birlikte oturabileceğini, müşterilere yalnız masalarda servis yapılacağını ve yemek esnasında müşterilerin maske takmayacağını söyledi.

Restoran ve kafeterya gibi işletmelerin bar bölümlerinin kapatılacağını vurgulayan Kurz, gastronomi sektörüne ait işletmelerin yanı sıra spor ve kutlama gibi etkinliklerin düzenlendiği mekanların da en geç gece 01:00'a kadar hizmet verebileceğini aktardı.

Kurz, maske kullanma zorunluluğunun kapsamının da genişletildiğini kaydederek, pazar, fuar ve dini törenlerde maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

- Muhalefetten tedbirlere tepki

Muhalefet, hükümetin açıkladığı yeni tedbirlere tepki gösterdi.

Muhalif partiler, kararın yeme içme sektörü başta olmak üzere turizmi bitirme noktasına getireceğini ileri sürdü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 36 bin 269’a yükselirken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 758’e ulaştı.

Avusturya’da vaka sayılarının artması nedeniyle başkent Viyana, Almanya, Belçika ve İsviçre gibi ülkeler tarafından riskli bölge olarak ilan edilmişti.