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Aktüel Avusturya'da bulunmuştu! Mumya bebek 400 yıl önce mumyalanmış! Ölüm nedeni belirlendi
Aktüel

Avusturya'da bulunmuştu! Mumya bebek 400 yıl önce mumyalanmış! Ölüm nedeni belirlendi

Bir Avusturya mezarlığında mumyalanmış bir bebeğin ölüm nedeni, öldükten yaklaşık 400 yıl sonra ortaya çıkarıldı. Mumyalanmış bebeğe 'sanal otopsi' yapıldı. Münih-Bogenhausen Akademik Kliniği'nden ve baş araştırmacı Dr. Andreas Nerlich, 'Akciğerlerdeki iltihaplanma kanıtlarına bakılırsa, çocuk zatürreden ölmüş gibi görünüyor.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 09:03:00 - 2022-10-29 10:55:01
Avusturya'da bulunmuştu! Mumya bebek 400 yıl önce mumyalanmış! Ölüm nedeni belirlendi

Alman bilim adamları, 17. yüzyıldan kalma bir Avusturya mezarlığında mumyalanmış bir çocuğun cesedi üzerinde 'sanal otopsi' gerçekleştirdi.

Kafatası deforme olan ve biraz küçük olan tahta bir tabuta gömülen küçük çocuğun vücudu hem obez hem de yetersiz beslenmiş gibi görünüyordu. Frontiers in Medicine'de yayınlanan çalışmada araştırmacılar, bulguların tarihi Avusturya aristokrat toplumuna ender bir bakış açısı sağlayabileceğini söyledi.

Bilim adamları, CT taramasını kullanarak, mahzen koşullarında doğal olarak mumyalanan mumya üzerinde 'sanal otopsi' yapabildiler. İyi korunmuş yumuşak doku, çocuğun bir erkek olduğunu, yaşına göre fazla kilolu olduğunu gösterdi ve radyokarbon tarihlemesi ise MS 1550 ile 1635 arasında bir ölüm tarihini gösterdi.

NTV'de yer alan habere göre, Araştırmacılar, vücudun kemiklerinin oluşumunu ve uzunluğunu ve ayrıca diş patlamasının kanıtlarını inceleyerek, çocuğun öldüğünde yaklaşık bir yaşında olduğunu tahmin edebildiler. Kemikler ayrıca, çocuğun iyi beslenmesine rağmen bozuk kaburgalarında raşitik tespih belirtileri bulundu. Bu durum, raşitizm (D vitamini) ve iskorbüt (C vitamini) gibi spesifik vitamin eksiklikleri ile ilişkili hastalıklardan kaynaklanır.

D vitamini somon balığı, ton balığı, uskumru, dana karaciğeri ve yumurta sarısı gibi gıdalarda bulunur, ancak genellikle gerekli D Vitamininin yaklaşık yüzde 10'u yiyecekleren alırız, geri kalanı güneş ışığına maruz kaldığında vücudumuz tarafından alınır.

Münih-Bogenhausen Akademik Kliniği'nden ve baş araştırmacı Dr. Andreas Nerlich, "Şiddetli bir vitamin eksikliği ile obezitenin birleşimi, yalnızca genel olarak 'iyi' bir beslenme durumu ve neredeyse tamamen güneş ışığına maruz kalmama ile açıklanabilir" dedi.

Akciğerlerdeki iltihaplanma kanıtlarına bakılırsa, çocuk zatürreden ölmüş gibi görünüyor. Rickets'in çocukları zatürreye karşı daha savunmasız hale getirdiği biliniyor. Bu, ne yazık ki çocuğun yetersiz beslenmesinin yanı sıra bu durumun da onun zamansız ölümüne yol açmış olabileceğini düşündürüyor.

Nerlich, "Önceki popülasyonların yüksek aristokrat bebeklerinin yaşam koşullarını yeniden gözden geçirmeliyiz" dedi.

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