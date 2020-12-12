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Aktüel Avusturya'da aşırı sağcı suç örgütüne yönelik operasyonda 70'in üzerinde silah ele geçirildi
Aktüel

Avusturya'da aşırı sağcı suç örgütüne yönelik operasyonda 70'in üzerinde silah ele geçirildi

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, 100 binin üzerinde mermiye el konuldu - İçişleri Bakanı Karl Nehammer, aşırı sağcıların da aralarında bulunduğu organize suç ağının Almanya'da radikal sağcı silahlı örgüt kurmaya çalıştıklarını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:37:01 -
Avusturya'da aşırı sağcı suç örgütüne yönelik operasyonda 70'in üzerinde silah ele geçirildi

VİYANA (AA) - Avusturya'da aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 70'in üzerinde silah ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Prüstl ve Viyana Organize Suçla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Michael Mimra, düzenledikleri ortak basın toplantısında, silahlı örgüt kurmaya çalışan aşırı sağcı yapıya yönelik operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Nehammer, aşırı sağcı suç ağına yönelik operasyonda çoğu uzun namlulu, otomatik ve yarı otomatik 70'in üzerinde silah, 100 binin üzerinde de merminin ele geçirildiğini söyledi.

- "Almanya'da aşırı sağcı silahlı örgüt oluşturma çabası"

Operasyonda 5'i Avusturya'dan, 2'si ise Almanya'dan 7 kişinin gözaltına alındığını bildiren Nehammer, uyuşturucu ve silah ticareti yapan, organize suç oluşumlarıyla dirsek temasında bulunan aşırı sağcıların "Almanya'da silahlı örgüt kurmaya" çalıştıkları bilgisini paylaştı.

- Organize suç örgütleri ve aşırı sağcılar

Viyana Organize Suçla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Michael Mimra da operasyona ilişkin soruşturmanın geçen ekimde başladığını belirterek, Almanya'dan Avusturya'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yürütülen teknik takipte söz konusu aşırı sağcı ağın izlerine rastladıklarını ifade etti.

Mimra, Almanya'dan yönetilen yapının, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirle yasa dışı yollarla silah temin ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Gözaltına alınan kişilerden 53 yaşındaki bir Avusturyalının emniyet birimleri tarafından tanınan bir suçlu olduğunu kaydeden Mimra, şahsın sicilinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarıyla dolu olduğuna dikkati çekerek, yakalananlar arasında radikal sağcı gruplarla bağlantılı tespit edilen kişilerin de bulunduğunu aktardı.

Mimra, soruşturma kapsamında emniyet güçlerinin ele geçirilen materyalleri detaylı şekilde incelediğini, soruşturmanın gizliliği açısından daha fazla bilgi paylaşılmayacağını sözlerine ekledi.

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