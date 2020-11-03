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Aktüel Avusturya, Viyana'daki terör saldırısına ilişkin Kuzey Makedonya'dan iş birliği talep etti
Aktüel

Avusturya, Viyana'daki terör saldırısına ilişkin Kuzey Makedonya'dan iş birliği talep etti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:55:58 -
Avusturya, Viyana'daki terör saldırısına ilişkin Kuzey Makedonya'dan iş birliği talep etti

ÜSKÜP (AA) - Avusturya makamları, dün gece başkent Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Kuzey Makedonya'dan iş birliği ve bilgi talep etti.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığından AA'ya yapılan açıklamada, saldırganın Kuzey Makedonya asıllı bir erkek olduğunun açıklanması üzerine Avusturya Polisi'nin EUROPOL aracılığıyla kendilerinden bilgi ve iş birliği talep ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlık bünyesindeki Uluslararası Polis İş Birliği Birimi'nin bu hususta çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, saldırganın 20 yaşında Kuzey Makedonya asıllı bir erkek olduğunu açıklamış, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye gitme girişiminde bulunduğu için daha önce tutuklanan teröristin geçen aralıkta şartlı olarak serbest bırakıldığını ifade etmişti.

Avusturya'da dün gerçekleşen terör saldırısında 4 sivil hayatını kaybederken bir saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Saldırıda çoğu ağır 14 kişi yaralanmıştı.

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