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Dünya Avusturya kabinesinde Türkiye detayı
Dünya

Avusturya kabinesinde Türkiye detayı

Avusturya'nın Dışişleri Bakanlığına Türkiye doğumlu Michael Linhart getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 08:28:00 -
Avusturya kabinesinde Türkiye detayı

Avusturya'da yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa eden Sebastian Kurz'un ardından eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yemin ederek yeni Başbakan oldu.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından atanan yeni Başbakan Schallenberg ve Ankara doğumlu yeni Dışişleri Bakanı Michael Linhart, Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende yemin ettikten sonra yeni görevlerine başladılar.

Schallenberg, kendisi gibi diplomat ve Fransa büyükelçisi olarak görev yapan halefi Michael Linhart ile birlikte Başkan Alexander Van der Bellen'in ofisinde düzenlenen törende yemin etti.

Dışişleri Bakanlığına getirilen ve bu bakanlıkta daha önce de çeşitli görevlerde bulunan Ankara doğumlu Linhart, son olarak Avusturya'nın Paris Büyükelçisi olarak hizmet veriyordu.

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