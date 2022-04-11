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Dünya Avusturya Başbakanı Karl Nehammer: Putin ile görüşme dostane değildi!
Dünya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer: Putin ile görüşme dostane değildi!

Rus lider Putin ile görüşmesinin adından açıklama yapan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, "Görüşme dostane değildi ve zorluydu." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 18:29:00 - 2022-04-11 18:45:00
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer: Putin ile görüşme dostane değildi!

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Putin ile görüşmesine dair açıklama yaptı. Nehammer, "Görüşme dostane değildi ve zorluydu." dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmişti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Nehammer, "Görüşme dostane değildi ve zorluydu." dedi.

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