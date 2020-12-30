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Sağlık Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Türk sağlık sistemine övgü
Sağlık

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Türk sağlık sistemine övgü

Ankara Üniversitesi Hastanesinde rutin kontrolleri için bulunan Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." diyerek övgüler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 23:31:00 -
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Türk sağlık sistemine övgü

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, rutin sağlık kontrolleri nedeniyle bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi ekibine uygulanan tedavi için teşekkür ederek, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi'den Türk sağlık sistemine övgü

Büyükelçi Innes-Brown, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesindeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." ifadesini kullandı.

Büyükelçi'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Innes-Brown'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Ankara Üniversitesinin mükemmel sağlık tesisleri ve dünya çapındaki sağlık ekibi olarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

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