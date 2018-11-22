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Avustralya'dan yeni karar: Vatandaşlıktan çıkartılacaklar

Avustralya Başbakanı Morrison, terörden hüküm giymiş olanların çifte vatandaşlıktan çıkarılacaklarını açıkladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 23:59
Avustralya'dan yeni karar: Vatandaşlıktan çıkartılacaklar

Avustralya Morrison hükümeti, terörden hüküm giymiş Avustralya vatandaşlarının çifte vatandaşlıktan çıkarılacaklarını ve yabancı savaşçıların ülkeye dönmesini engelleyecek tedbirler alacaklarını açıkladı.

"Cezanın uzunluğu ile ilgili bir şart olmayacak"

Avustralya Başbakan Scott Morrison ve İçişleri Bakanı Peter Dutton yaptıkları ortak açıklamada, hükümetin yıl sonuna kadar, Avustralya’da terör suçu işleyenlerin ve terör suçundan mahkum olan herkesin vatandaşlıktan çıkarılması konusunda İçişleri Bakanlığına yetki verecek bir kanun çıkaracaklarını söyledi.

Halen yürürlükte olan kanun bir suçtan dolayı 6 yıl hapse mahkum olan çifte vatandaşlara uygulanıyor. Morrison, "Yeni kanun altında alınan cezanın uzunluğu ile ilgili bir şart olmayacak." dedi. Yeni kanunun yalnızca çifte vatandaşlık hakkı bulunanlara uygulanacağı kaydedildi.

9 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

Morrison, kanunun 15 gün içinde çıkarılacağını, ancak uygulamanın biraz zaman alacağını belirtti. İçişleri Bakan Peter Dutton 2015’te çıkan kanun gereğince 9 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığını hatırlattı.

İtiraz edilmişti

Eski Avustralya Genel Savcısı George Brandis, Abbot Hükümeti’nin çıkardığı kanunda değişlik yapılma çalışmasının insanları vatansız bırakma korkusu saracağını savunarak itiraz etmişti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 23:59
  1. Avustralya hükümetinden yeni karar
  2. Avustralya Başbakan Scott Morrison
  3. İçişleri Bakanı Peter Dutton
  4. kanun
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