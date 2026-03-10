  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı Bağdat'tan Tahran'a kritik destek! Sudani'den yeni lider Mücteba Hamaney'e tebrik İsrail'de iki askeri hedef vuruldu! İran'ın yeni liderine suikast tehdidi! İsrail'den Mücteba Hamaney'e: "Bekleyip göreceksiniz" Ukrayna'dan ABD'ye yalakalık Türkiye savaşa girecek mi? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan flaş açıklama Hürmüz gerilimi sonrası harekete geçti! Pakistan Donanması ticaret gemilerine refakat başlattı Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü Ortadoğu'da ameliyat masasını kabul etmiyoruz! Erdoğan'dan İsrail ve İran'a çok sert uyarı
Dünya Avustralya'dan İranlı futbolculara iltica hakkı: "Burada güvendeler"
Dünya

Avustralya'dan İranlı futbolculara iltica hakkı: "Burada güvendeler"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avustralya'dan İranlı futbolculara iltica hakkı: "Burada güvendeler"

Asya Kupası elemeleri için Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 oyuncusu, kaldıkları otelden kaçarak sığınma talebinde bulundu. ABD Başkanı Trump'ın çağrısı ve küresel kamuoyunun baskısı sonrası Avustralya İçişleri Bakanlığı, "hain" ilan edilen sporculara insani vize verildiğini ve güvenliklerinin sağlandığını duyurdu.

İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avustralya serüveni, spor tarihine geçecek bir sığınma operasyonuna dönüştü. Güney Kore maçında milli marşı söylemedikleri gerekçesiyle ülkelerinde hedef tahtasına konulan futbolcular için beklenen hamle Avustralya hükümetinden geldi. İçişleri Bakanı Tony Burke, otelden kaçarak saklanan 5 oyuncunun iltica taleplerinin onaylandığını resmen açıkladı.

GOLD COAST'TA GİZLİ OPERASYON

Takımın kamp yaptığı Gold Coast bölgesindeki otelden kaçan futbolcular, Avustralya polisi tarafından güvenli bir bölgeye nakledildi. Bakan Burke, "Dün gece insani vize başvurularını onayladım. Avustralya'da kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Kendilerini evlerinde hissetmeliler" diyerek sporcuların artık yasal koruma altında olduğunu belirtti.

MİLLİ MARŞ KRİZİ VE "HAİN" İLANI

Kriz, 2 Mart'taki Güney Kore maçıyla başladı. Futbolcuların milli marş sırasında sessiz kalması, İran devlet televizyonu tarafından sert bir dille eleştirilerek "ihanet" olarak yorumlanmıştı. Baskıların ardından bir sonraki maçta marş söyleyip selam duran takım, Filipinler'e yenilerek turnuvadan elenmişti. Takımın İran'a dönmesi durumunda ağır cezalarla karşılaşacağı endişesi, uluslararası bir yardım çağrısına dönüştü.

TRUMP'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Sürece en üst düzeyden müdahale eden isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump oldu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bizzat görüşen Trump, futbolculara kapıların açılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Trump, "Başbakan bu hassas durumda çok iyi iş çıkarıyor. 5 kişinin durumu halledildi, diğerleri de yolda" diyerek sürecin diplomatik boyutunu gözler önüne sermişti. Bazı oyuncuların ise İran’daki ailelerinin güvenliği nedeniyle geri dönme kararı aldığı belirtiliyor.

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran'dan Hürmüz Boğazı şartı! Bunu yapan ülkelerin gemileri geçebilecek
İran'dan Hürmüz Boğazı şartı! Bunu yapan ülkelerin gemileri geçebilecek

Dünya

İran'dan Hürmüz Boğazı şartı! Bunu yapan ülkelerin gemileri geçebilecek

İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"
İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

Dünya

İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

Hürmüz Boğazı açık mı? İran'dan kritik açıklama
Hürmüz Boğazı açık mı? İran'dan kritik açıklama

Dünya

Hürmüz Boğazı açık mı? İran'dan kritik açıklama

İran'dan, Arap ülkelerine 3 bin 95 füze saldırısı
İran'dan, Arap ülkelerine 3 bin 95 füze saldırısı

Dünya

İran'dan, Arap ülkelerine 3 bin 95 füze saldırısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23