Avustralya'dan İranlı futbolculara iltica hakkı: "Burada güvendeler"

İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avustralya serüveni, spor tarihine geçecek bir sığınma operasyonuna dönüştü. Güney Kore maçında milli marşı söylemedikleri gerekçesiyle ülkelerinde hedef tahtasına konulan futbolcular için beklenen hamle Avustralya hükümetinden geldi. İçişleri Bakanı Tony Burke, otelden kaçarak saklanan 5 oyuncunun iltica taleplerinin onaylandığını resmen açıkladı.

GOLD COAST'TA GİZLİ OPERASYON

Takımın kamp yaptığı Gold Coast bölgesindeki otelden kaçan futbolcular, Avustralya polisi tarafından güvenli bir bölgeye nakledildi. Bakan Burke, "Dün gece insani vize başvurularını onayladım. Avustralya'da kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Kendilerini evlerinde hissetmeliler" diyerek sporcuların artık yasal koruma altında olduğunu belirtti.

MİLLİ MARŞ KRİZİ VE "HAİN" İLANI

Kriz, 2 Mart'taki Güney Kore maçıyla başladı. Futbolcuların milli marş sırasında sessiz kalması, İran devlet televizyonu tarafından sert bir dille eleştirilerek "ihanet" olarak yorumlanmıştı. Baskıların ardından bir sonraki maçta marş söyleyip selam duran takım, Filipinler'e yenilerek turnuvadan elenmişti. Takımın İran'a dönmesi durumunda ağır cezalarla karşılaşacağı endişesi, uluslararası bir yardım çağrısına dönüştü.

TRUMP'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Sürece en üst düzeyden müdahale eden isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump oldu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bizzat görüşen Trump, futbolculara kapıların açılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Trump, "Başbakan bu hassas durumda çok iyi iş çıkarıyor. 5 kişinin durumu halledildi, diğerleri de yolda" diyerek sürecin diplomatik boyutunu gözler önüne sermişti. Bazı oyuncuların ise İran’daki ailelerinin güvenliği nedeniyle geri dönme kararı aldığı belirtiliyor.