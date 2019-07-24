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Avustralya'dan çok konuşulacak karar! Terörist ilan ettiler

Avustralya’nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler’de eylem yapmak isteyen hayvan aktivistleri 'terörist' ilan edildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:08
Avustralya'dan çok konuşulacak karar! Terörist ilan ettiler

Avustralya’nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler’de eylem yapmak için çiftlikleri işgal eden hayvan hakları aktivistleri, Eyalet Başkan Yardımcısı John Barilaro tarafından 'yerel teröristler' ilan edildi.

Avustralya’nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler’de (NSW) eylem yapmak için çiftlikleri işgal eden ve Eyalet Başkan Yardımcısı John Barilaro tarafından “yerel teröristler” ilan edilen hayvan hakları aktivistleri bundan böyle yüksek miktarda para cezası ödemek zorunda kalacak.

Eyalet yetkilileri, yasa dışı yollardan özel arazilere girerken yakalanan ve “adaleti kendi sağlamaya çalışan” bu kişilerden hemen olayın yerinde bin Avustralya Doları (yaklaşık 4 bin TL) ücret talep edileceğini açıkladı.

1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek

1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yeni kurallara göre, Biyogüvenlik Kanunu’nun ihlali durumunda bireylere 220 bin Avustralya Doları (yaklaşık 880 bin TL) ve şirketlere de 440 bin Avustralya Doları’na (yaklaşık 1 milyon 758 bin TL) kadar ceza kesilebilecek.

NSW Eyalet Başkan Yardımcısı Barilaro, Avustralya basınında geniş çapta yer bulan açıklamasında, “Çiftçilerimizin mülküne yasa dışı yollarla girerek adaleti kendilerine göre sağlamaya çalışan bu kişiler yerel teröristten başka bir şey değildir” dedi. Barilaro "Çiftçilerimizin sabrı taştı. Bir sürü erdemden bahsedip duran haydutların yasa dışı bir şekilde arazilerine girmesini ve rezil taciz vakalarıyla uğraşmayı hak etmiyorlar, buna zamanları da yok." diye konuştu.

Cezalar, son aylarda özel çiftliklerde ve mezbahalarda vegan eylemciler tarafından yapılan bir dizi gösteri ve doğrudan eylemin ardından gözden geçirildi.

Batı Avustralya’da çiftlik sahipleri ve eylemcilerin mart ayında karşı karşıya geldiği bir olayda polis araya girmek zorunda kalmıştı. Victoria eyaletinde kapanan küçük bir keçi çiftliğinin sahipleri de faaliyetlerinin sona ermesinden, mütecaviz “vegan aktivistlerin” ardı arkası kesilmeyen tacizlerini sorumlu tutmuştu.

Yetkililer “hapis cezasını” da seçenekler arasında bulunduruyor. NWS Tarım Bakanı Adam Marshall, Avustralya ABC kanalına yaptığı açıklamada Hükümetimiz adaleti kendi sağlamaya çalışan kişilere ve haydutlara karşı bundan böyle daha dikkatli” dedi. Marshall yeni kuralların “Avustralya çapında yasa dışı yollarla çiftçilerin özel mülklerine girenlere karşı uygulanan en sert kanunlar” olduğunu da belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:08
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