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Dünya Avustralya'da üzerinde zıpladıkları şişme kaleyle rüzgarda savrulan 4 öğrenci öldü
Dünya

Avustralya'da üzerinde zıpladıkları şişme kaleyle rüzgarda savrulan 4 öğrenci öldü

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde okul bahçesinde üzerinde zıpladıkları şişme kaleyle rüzgarda havaya savrulan öğrencilerden 4'ü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 12:11:00 -
Avustralya'da üzerinde zıpladıkları şişme kaleyle rüzgarda savrulan 4 öğrenci öldü

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Devonport kentindeki Hillcrest İlköğretim Okulu'nda kutlama yapıldığı sırada rüzgar, öğrencilerin üzerinde zıpladığı şişme kaleyi havaya savurdu.

Şişme kaleyle 10 metre yükseklikten yere düşen 6. sınıf öğrencisi 4 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklayan Tazmanya polisi, hastaneye kaldırılan yaralı 5 öğrenciden 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Olayın sabah 10.00 sularında meydana geldiğini açıklayan polis, ölen ve yaralanan çocukların isimlerini açıklamadı. ​​​​​​​

Tazmanya Emniyet Müdürü Darren Hine, ani çıkan rüzgarın şişme kalenin havaya uçmasına neden olduğunu belirterek, "Çok erken yaşta hayatını kaybeden çocukların aileleri, sevenleri, okul arkadaşları, öğretmenleri için yüreğimiz yanıyor." ifadesini kullandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da olayı "düşünülemeyecek kadar yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi.

Morrison, "Genç çocuklar eğlenceli bir gün geçirirken bunun korkunç trajediye dönüşmesi yılın son günlerinde yüreğimizi yaktı." şeklinde konuştu.

Tazmanya'nın kuzeydeki yaklaşık 30 nüfusa sahip bir liman kenti olan Devonport’ta yaşanan olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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