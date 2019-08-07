0553 313 94 23

Avustralya'da uçak düştü!

Avustralya’da düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:01
Avustralya'da uçak düştü!

Avustralya’nın başkenti Canberra yakınlarında düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Canberra Times’da yer alan habere göre başkentin 90 kilometre doğusundaki Braidwood bölgesinde, içinde sadece erkek pilotun bulunduğu XL-2 Liberty tipi tek motorlu uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Özel bir arazideki piste iniş yapmaya çalışırken düşen uçağın pilotu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA), uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın, uçak bakımı, operasyonlar ve teknik arızalar konularında deneyime sahip 3 uzman tarafından yürütüleceğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:01
  1. Canberra Times

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Kaçakçılık Şube affetmedi: Binlerce zehirli ürün ele geçirildi
    1. Ankara Kaçakçılık Şube affetmedi:..
    2. Sahil Güvenlik botu, hayat kurtarmaya..
    3. (ÖZEL) Bahçelievler’de dehşet:..
    4. Japonya'da prototip uçan otomobil..
    5. Zeytinburnu'nda spor aletine asılı..
    6. Avustralya'da uçak düştü!
    7. Toplu iş sözleşmesi zam oranı son..
    8. Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi..
    9. Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar
    10. (Özel) Başkentin Sümela’sı yok olma..
    11. GÜNDEM / 7 Ağustos 2019
    12. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    13. (Özel) Bu çekirdek çifte değil yolda..
    14. Yurtta hava durumu
    15. Malezya'nın en eski camilerinden..
    16. Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi
    17. Tandırlar ve döşemeler Keykubadiye..
    18. İngiliz ekibinden Dybala hamlesi!
    19. Zeytinburnu sahilinde elleri ve..
    20. Yeşil dostu hastane
    21. "Kooperatif belediyecilik’ modeli..
    22. Yeni dönem resmen başladı! Rusya'ya..
    23. Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu..
    24. Kara yollarında durum
    25. İsrailli bakan Körfez ülkeleriyle..
    26. Seyhan Belediyesinin gideri gelirinden..
    27. Erdoğan imzayı attı... İşte..
    28. 'Sri Lanka kendini yeni terör..
    29. ABD Savunma Bakanı Esper Japonya’da
    30. Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağmur..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!