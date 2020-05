Avustralya’da ramazan coşkusu imamların gayretiyle evlere taşındı

MELBOURNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı adına Avustralya’daki camilerde görev yapan imamlar sosyal medya üzerinden her gün yaptıkları canlı yayınlarla ramazan coşkusunu evlere ulaştırdı.Ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 20 marttan bu yana kapalı olan camilere gidemeyerek ibadetlerini evlerinde yapan Müslümanları yalnız bırakmayan imamlar, ramazan ayı boyunca da cemaatlerine ulaşmak için yoğun bir çaba harcadı.Görev yaptıkları camilerin ve kişisel hesaplarından canlı olarak sohbet, ezan, tefsir, mukabele ve Kur’an dersleri veren imamlar, ramazan coşkusunun evlere ulaşmasını sağladı.Sydney’deki Bonnyrigg Camisi İmamı Yasin Güngör’de ramazan boyunca Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden konuklarıyla yaptığı canlı yayınları YouTube ve Facebook üzerinden evlere ulaştırmasıyla dikkati çekti.- Ramazan sohbetlerine 80 hoca katıldıAA muhabirine konuşan Güngör, ‘‘Ramazan coşkusunu evlerinize getiriyoruz’’ adlı programlarına eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’le birlikte İslami ilimler konusunda tanınmış 80 hocanın konuk olduğunu söyledi.Güngör, ‘‘Eskiden cemaatimiz bizlere geliyordu, camilerimiz kapalı olduğu için şimdi biz cemaatimizin, toplumumuzun evlerine misafir oluyoruz. Bu güne kadar 80’e yakın kıymetli ilim adamlarından, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimizden, il müftülerimizden, akademisyenlerimizden ve ilahiyatçı yazar, eğitimci yazar olmak üzere birçok hoca ile evlere konuk olduk.’’ ifadelerini kullandı.-Vatandaşlar canlı yayınlardan memnunAvustralya saati ile her akşam 19:00’da yayınlanan programa katılan konukları dinleyen vatandaşların duydukları memnuniyeti yaptıkları paylaşımlarla gösterdiğini belirten Güngör, ‘‘Cemaatimiz, camilerin kapalı olduğu bu dönemde caminin yokluğunu hissettirmediğimiz için her akşam teşekkür mesajları atıyor, özel arayıp tebrik edip dua ediyorlar.’’ dedi.Avustralya’daki Kovid-19 yasakları üç aşamalı planla kaldırılmaya veya hafifletilmeye başladı ancak ülke genelinde geçici süreyle kapatılan olan yaklaşık 200 cami ve mescidin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.