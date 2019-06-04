Avustralya'da otele silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Avustralya'da silahlı saldırgan bir oteli basarak insanların üzerine ateş açtı. Olayda en az 5 kişiyi hayatını kaybetti.04 Haziran 2019 Salı 15:02
Avustralya'nın kuzeyindeki yer alan Darwin bölgesinde silahlı saldırgan, bir otele girerek insanların üzerine ateş açtı.
Saldırıda en az 5 kişiyi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Avustralya polisi saldırganın 45 yaşında olduğunu ve yakalandığını duyurdu.
Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.
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