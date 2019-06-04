Avustralya'da otele silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var Avustralya'da silahlı saldırgan bir oteli basarak insanların üzerine ateş açtı. Olayda en az 5 kişiyi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın kuzeyindeki yer alan Darwin bölgesinde silahlı saldırgan, bir otele girerek insanların üzerine ateş açtı. Saldırıda en az 5 kişiyi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Avustralya polisi saldırganın 45 yaşında olduğunu ve yakalandığını duyurdu. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.

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