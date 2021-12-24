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Dünya Avustralya’da düşen küçük uçaktaki yolcu öldü, pilot yaralı kurtuldu
Dünya

Avustralya’da düşen küçük uçaktaki yolcu öldü, pilot yaralı kurtuldu

Avustralya’nın Queensland eyaletinde bir sahile düşen küçük uçakta bulunan yolcunun olay yerinde yaşamını yitirdiği, pilotun kazadan yaralı olarak kurtulduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 06:58:00 -
Avustralya’da düşen küçük uçaktaki yolcu öldü, pilot yaralı kurtuldu

Queensland polisinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde biri pilot iki kişinin bulunduğu küçük uçak, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Mackay kentinin kuzeyinde yer alan Ball Bay Körfezi'ndeki kumsala düştü.

Uçaktaki 83 yaşındaki erkek yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Queensland polisi, yaralı kurtarılan 65 yaşındaki pilotun hava ambulansıyla Mackay Base Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı.

Queensland polisinden Müfettiş Damien Wells, Courier Mail haber sitesine yaptığı açıklamada, uçak düşmeden önce pilotun, motor sorunları bildirdiğini ve acil iniş yapmaya çalıştığını söyledi.

Müfettiş Wells, kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu ile yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Queensland eyaletinde 19 Aralık Pazar günü denize düşen "Rockwell International" tipi dört kişilik küçük uçakta bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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