Avustralya Suriye'deki kamplarda bulunan vatandaşlarını almayı reddetti

Avustralya, Suriye'deki kamplarda tutulan vatandaşlarının geri getirilmesine yardım etmeyi reddetti.

Ulusal yayın kuruluşu ABC, kamp direktörüne dayandırdığı haberinde, dört Avustralyalı kadının ve bunların dokuz çocuğu ile torununun cuma günü Suriye'nin kuzeydoğusundaki Roj kampından ayrıldığını bildirdi.

Suriye ordu güçleri aileleri Avustralya'ya dönebilmeleri için Şam'a götürdü. Ancak Avustralya bu aileleri almayı reddetti.

Hükümet sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, "Avustralya hükümeti Suriye'den insanları geri getirmiyor ve getirmeyecek" dedi.

Sözcü, "Güvenlik kurumlarımız, Avustralya'ya dönmek isteyen herhangi bir Avustralyalıya karşı hazırlıklı olduklarından emin olmak için Suriye'deki durumu izledi ve izlemeye devam ediyor. Bu gruptaki kişiler şunu bilmelidir ki, bir suç işlemişlerse ve Avustralya'ya dönerlerse, hukukun tüm gücüyle karşılaşacaklardır." dedi.

Sözcü, "hükümetin birinci önceliğinin Avustralyalıların güvenliği ve Avustralya'nın ulusal çıkarlarının korunması olduğunu" söyledi.

Söz konusu grup, Şubat ayında koordinasyon sorunu nedeniyle ülkelerine dönme girişimi başarısız olan kamptaki 34 Avustralyalı arasında yer alıyor.

O dönemde Başbakan Anthony Albanese, hükümetin onlara herhangi bir destek vermeyeceğini söylemişti.

Save the Children Australia adlı insani yardım kuruluşu, 2023 yılında Roj kampındaki 11 kadın ve 20 çocuk adına dava açarak bu kişilerin geri getirilmesini talep etmişti. Ancak Federal Mahkeme, Avustralya hükümetinin bu kişilerin Suriye'deki tutulmaları üzerinde kontrolü bulunmadığını belirterek Save the Children aleyhine karar vermişti.

