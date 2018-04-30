Avustralya Kandili idrak etti

Müslümanlar, Avustralya genelindeki cami ve mescitlerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Melbourne’da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Broadmeadows Camisi'nde de Beraat Kandili için program düzenlendi.

İmam Erkan Ayçiçek, Müslümanlara hitap ederek dedikodu, gıybet, küskünlük ve haramdan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Ayçiçek, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kandil gecelerinde Müslümanların kendilerini hesaba çekerek, tevekkül ve tövbe etmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.