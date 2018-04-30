Avustralya Kandili idrak etti
Avustralya’da yaşayan Müslümanlar, camilere akın ederek Beraat Kandili'ni idrak etti.30 Nisan 2018 Pazartesi 15:02
Müslümanlar, Avustralya genelindeki cami ve mescitlerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.
Melbourne’da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Broadmeadows Camisi'nde de Beraat Kandili için program düzenlendi.
İmam Erkan Ayçiçek, Müslümanlara hitap ederek dedikodu, gıybet, küskünlük ve haramdan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.
Ayçiçek, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kandil gecelerinde Müslümanların kendilerini hesaba çekerek, tevekkül ve tövbe etmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.
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