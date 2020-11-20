Avustralya Başbakanı Morrison, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'yi arayarak üzüntüsünü dile getirdi

Afganistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Morrison'ın Gani ile görüşmesinde "bazı Avustralya askerlerinin görevini kötüye kullanmasından derin üzüntü duyduğunu" yapılacak soruşturmaların adalet sağlayacağını söylediği belirtildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'in de Afgan mevkidaşına bir özür mektubu yazdığı belirtildi.

Bu arada Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından Afganistan'daki Avustralyalı askerlerin savaş suçu iddialarını araştıran raporu okuduktan sonra "fiziksel olarak rahatsız" hissettiğini söyledi.

Reynolds, Perth'deki bir konferansta "Bunu izleyen her Avustralyalı gibi ben de şok oldum ve küçük düştüm. Raporu iki hafta önce aldım ve beni hasta etti" dedi.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçları işlediği iddialarını araştıran Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koydu.

IGADF tarafından dört yıllık bir soruşturma sonucunda hazırlanan ve Afgan sivillerin yasadışı bir şekilde öldürüldüğünü belgeleyen "güvenilir delil" içeren rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklandı.

"Afganistan halkından, Avustralya askerlerinin işlediği suçlardan dolayı Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına içten ve koşulsuz olarak özür dilerim." Raporu hazırlayan ADF Genel Müfettişi Paul Brereton, federal hükümetin Afganistan'daki kurbanların ailelerine federal hükümetin tazminat ödemesi gerektiğine inandığını kaydetti.

Raporda ayrıca, bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına silah ve bomba yerleştirerek olası bir soruşturmadan kaçınmayı planladıklarına ve bunların "meşru hedef" olduklarını iddia ettiklerine dair kanıtlar olduğu belirtildi.

Avustralya'nın, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleriyle sürdürdüğü barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.