Avustralya askerlerinin yaptığı vahşet tarifsiz

Abdullah, “Bu vahşiliği tanımlamanın imkanı yok. Bu akıl almaz. Bunlar masumlara karşı işlenen suçlar ve şoke oldum. Avustralya hükümetinin konuyu bütün açıklığıyla dile getirdiğini görüyoruz. Vakalar kapsamlı şekilde araştırılmış ve bunun tüm ayrıntıları onlarda mevcut. Ayrıca sorumluları yargılamak için bir taahhütleri var. Bu, rapor insanları tamamen şoke etti. Çünkü rapor, savaşa karışan insanların sefaleti ve yaşadıkları durumlar dahil birçok ayrıntıyı barındırıyor” derken Avustralya ordusunun başka olaylara karışıp karışmadığının bilinmediğini söyledi.