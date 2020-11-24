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Dünya Avustralya askerlerinin yaptığı vahşet tarifsiz
Dünya

Avustralya askerlerinin yaptığı vahşet tarifsiz

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Avustralya askerlerinin 39 sivili öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla şok olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:10:00 -
Avustralya askerlerinin yaptığı vahşet tarifsiz

Abdullah, “Bu vahşiliği tanımlamanın imkanı yok. Bu akıl almaz. Bunlar masumlara karşı işlenen suçlar ve şoke oldum. Avustralya hükümetinin konuyu bütün açıklığıyla dile getirdiğini görüyoruz. Vakalar kapsamlı şekilde araştırılmış ve bunun tüm ayrıntıları onlarda mevcut. Ayrıca sorumluları yargılamak için bir taahhütleri var. Bu, rapor insanları tamamen şoke etti. Çünkü rapor, savaşa karışan insanların sefaleti ve yaşadıkları durumlar dahil birçok ayrıntıyı barındırıyor” derken Avustralya ordusunun başka olaylara karışıp karışmadığının bilinmediğini söyledi.

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