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Dünya Avukatları duyurdu! Rus muhalif lider Navalnıy'e ulaşılamıyor
Dünya

Avukatları duyurdu! Rus muhalif lider Navalnıy'e ulaşılamıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından zehirlendiğini ileri sürdükten sonra 'vatana ihanet' ile suçlanan Navalny hapis cezasına çarptırıldı. Avukatları cezaevinde Aleksey Navalny'e ulaşamıyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 20:07:00 -
Avukatları duyurdu! Rus muhalif lider Navalnıy'e ulaşılamıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından zehirlendiğini iddia ettikten sonra 'vatana ihanet' ile suçlanan Navalny hapis cezasına çarptırıldı. Avukatları cezaevinde Aleksey Navalny'e ulaşamıyor.

Navalnıy'nin avukatların muhalif liderin tutulduğu hapishaneye giriş izinlerinin hükümet tarafından reddedilmesinin ardından sağlığı konusunda endişe duyduklarını bildirdi.

44 yaşındaki Navalny, 'Putin'in suikast girişimini' atlatarak Almanya'da tedavisinin ardından Rusya'ya dönmesiyle kendisinin uydurma olarak adlandırdığı suçlamalardan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hapishanede Navalny'nin tedavisine devam edeceğinin söylenmesinin ardından hapishane yönetiminden cevap isteyen destekçileri muhalif lidere sadece ağrı kesici hap verildiği açıklandı.

Avukatları ulaşamıyor

Navalny'nin geçen hafta ciddi bir sırt ağrısı yaşamaya başladığı, bacağında bir uyuşma hissettiği ve ağrılarının başa çıkılamaz dereceye geldiği iddia edildi.

Navalny'nin avukatları Olga Mikhailova ve Vadim Kobzev bugün planlanan bir toplantı için kendisini ziyaret etmeye çalıştıklarını, ancak içeri girmelerine izin verilmediğini söyledi.

Navalny, Moskova'nın yaklaşık 100 km doğusundaki Vladimir bölgesinde bir esir kampında tutuluyor.

Federal hapishane ve Vladimir'deki bölgesel cezaevi, yorum talebine henüz cevap vermedi.

Kaynak: star.com.tr

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