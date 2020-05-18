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Avukatlardan, saldırıya uğrayan Vefa Destek Grubuna destek

Avukatlar, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin Adana’da Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırmasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:59:49 -
Avukatlardan, saldırıya uğrayan Vefa Destek Grubuna destek

Avukatlar, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin Adana’da Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırmasını kınadı.


Bir grup Adanalı avukat, Adana Adliyesi taş bina önünde toplanarak Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Grup adına açıklamayı yapan Avukat Adem Sağlam, Adanalı sağduyulu avukatlar olarak toplum birliğinin hedef alındığı saldırıyı kınadıklarını belirtti.


Saldırganların cezalandırılması adına sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Sağlam, “Yapılan vandallıktır. Amaç ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımını engellemektir. Yani saldırı birlik ve beraberliğimizi hedeflemiştir. Bizler Adanalı avukatlar olarak gurur kaynağımız olan Vefa Sosyal Destek Gruplarına karşı gerçekleştirilebilecek benzeri vandallıklara geçit vermeyeceğiz. Adanalı son derece vefalıdır ve vefasına sahip çıkacaktır” diye konuştu.


Avukatların tek kol açarak sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

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