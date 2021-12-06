Avukatı haber alamıyoruz demişti! Sedat Peker yakalandı iddiası

Mafya elebaşısı Sedat Peker'in, firari olarak sığındığı BAE'de gözaltına alındığı iddia edildi.

Al Jazeera Live iddia etti

El Sedat Peker ile şoförü U.Y. hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Katar merkezli Al Jazeera Live televizyonu Peker'in yakalandığını iddia etti.

Haberde Peker'in bir süre sonra Türkiye'ye iade edilebileceği de belirtildi.

Gelişme ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'Takas' iddiası yeniden gündemde

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hükümete yakın bir kaynağına dayandırdığı köşe yazısında, Türkiye'nin Sedat Peker için BAE ile pazarlık yaptığını iddia etmişti. Altaylı'nın iddiasına göre, Türkiye, Sedat Peker'in iadesine karşılık olarak, tutuklu bulunan iki Birleşik Arap Emirlikleri ajanını geri vermeyi teklif etti.

Al Astal tahliye edilmişti

Altaylı'nın yazdığı tutuklu BAE ajanlarından Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edilmişti.

Bir sonraki duruşma 25 Ocak'ta

Sanığın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı olacak şekilde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 25 Ocak 2022'ye ertelemişti.

Ürdün vatandaşı Al Astal, Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanmıştı.

Peker'in evde tutulduğu öne sürülmüştü

Sedat Peker, 3 hafta önce bir jet ski üzerinde görüntülenmiş, "Azem kardeş bazen film bitti dendiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur, başka gün başka bir yer olur. Unutma geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezermiş Azem kardeş" demişti.

Bu videonun üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından bir daha kendisinden haber alınamayan Peker'in özel olarak ayrılan bir alanda ev hapsinde tutulduğu ve internet erişiminin olmadığı iddia edilmişti.