Avukat Yasin Şamlı gerçekleri hatırlattı!! Meral Akşener'in 28 Şubat davasındaki tanıklığı!

Yeniakit.com.tr

Avukat Yasin Şamlı, 28 Şubat darbesi döneminin İçişleri Bakanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Şubat davasındaki tanıklık günlerini ve sorulanlara verdiği cevapları anlattı.

A Haber canlı yayınında, 6 muhalefet partisinin açıklama yapmak için neden 28 Şubat gününü seçtiği tartışıldı.

28 Şubat davasında, Tansu Çiller'in sorulan sorular karşısında net bir tavır sergileyerek darbecilerin karşısında durduğunu belirten Avukat Yasin Şamlı, Meral Akşener'in ise kaçamak cevaplarla darbecilere karşı bir duruşunun olmadığını anlattı.

Yasin Şamlı, şunları söyledi:

Meral Akşener davada tanık olarak dinlenmişti. Bazı sorular sormuştuk. Orada Meral hanımdan beklemediğim beyanlar dinledim. Bir meslektaşımız, Akşener'e "28 Şubat bir darbe midir?" diye sordu. Burada beklenen cevap, "Tabii ki darbeydi" demesiydi. Dedi ki "Bunun kararını mahkeme verecek."

Sonra ben de bir soru sordum: Eğer 28 Şubat'ta sizin üzerinizde baskı olmasaydı bu hükümet devam eder miydi, etmez miydi? Çok net soru. 20 dakika boyunca konuştu ama soruya cevap vermedi. Dedim ki, "Benim sorum çok net. Hükümet devam eder miydi?" Dedi ki, "Ben sizin mahalleye de karşı mahalleye de yaranamam."