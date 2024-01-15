  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hidrojen ile çalışıyor! Uçan araba geliyor

Daha içimizdeki CHP kafalılar kabullenememişken Yunan Profesör itiraf etti: "Havacılık sanayisinde Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde"

İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Bunu kabul edemeyiz

Kızıldeniz'de: ABD ve İngiltere'nin Yemen Husi hedeflerine saldırıları! Petrol etkisi: yeniden gündeme oturdu! Manidar not düştü

Togg'da müthiş gelişme

Gündeme bomba gibi düşen Türkiye itirafı: Çok yüksek seviyeye ulaştılar!

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD gemisine füzeli saldırı

Sıfır otomobil alacaklar acele edin! İşte yeni zam kampanyalar...

Doğalgaz desteği hedefleri devam ediyor: Binlerce aboneye doğalgazı desteği

Her tahmini çıkan ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu: 2024'te altın, dolar, borsa m? Böyle cevap verdi! Tahmin şaşırttı
Gündem Avukat Rezan Epözdemir: Denizbank benden müvekkillerimi satmam istendi!
Gündem

Avukat Rezan Epözdemir: Denizbank benden müvekkillerimi satmam istendi!

Yeniakit Publisher
2024-01-15 23:55:00 -
Avukat Rezan Epözdemir: Denizbank benden müvekkillerimi satmam istendi!

Fatih Altaylı'ya konuşan avukat Rezan Epözdemir, DenizBank'a yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

DenizBank'ın hakkında hukuki yollara başvuracağını açıkladığı avukat Rezan Epözdemir, banka yönetiminin kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Fatih Altaylı'ya konuşan Epozdemir, "Benden davayı dolayısı ile müvekkillerimi satmam istendi. Hepsi belgeli, hepsi kayıtlı." ifadelerini kullandı.

DenizBank, dolandırıcılık davasıyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Rezan Epözdemir hakkında baroya şikayette bulunacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Fatih Altaylı, Epözdemir'e ilişkin bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Epözdemir’in bankaya cevaben ortaya koyduğu iddialar çok daha vahimdir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rezan Epözdemir, banka yönetiminin kendisini tehdit ettiğini, davadan çekilmesi için kendisine baskı uyguladığını ve kredi verdiği medyayı da kendisine karşı kullandığını açıkladı.

Dün geç saatlerde konuştuğum Epözdemir, açıkladığı her şeyin belgeli, kayıtlı olduğunu söyledi ve daha vahim iddialarda da bulundu.

“Benden davayı dolayısı ile müvekkillerimi satmam istendi. Çok çirkin önerilerde, tekliflerde bulunuldu. Benim bu davadan elde edeceğim gelirin umurumda olmadığını, şahsen tanıdığım bazı futbolcuların hatırı için bu davayı aldığımı anlamadılar. Abi, bir avukatın davasını satması ile ailesini satması arasında hiç fark yoktur. Ben söylediğim her şeyi kanıtlayacak durumdayım. Hepsi belgeli, hepsi kayıtlı. Para gücü ile herkesi korkutmaya, herkesi sindirmeye alışmışlar. Ben ne korkarım ne sinerim. Her attıkları adım ile bu işin içinde ne kadar fazla olduklarını kanıtlıyorlar. Belli ki, çok korkuyorlar” dedi.

Futbolcular ve dolandırılan diğer kişiler bu davayı kazanır mı kaybeder mi bilemiyorum.

Ancak Denizbank’ın bu davanın en büyük kaybedeni olduğu aşikar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23