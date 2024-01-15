Avukat Rezan Epözdemir: Denizbank benden müvekkillerimi satmam istendi!

DenizBank'ın hakkında hukuki yollara başvuracağını açıkladığı avukat Rezan Epözdemir, banka yönetiminin kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Fatih Altaylı'ya konuşan Epozdemir, "Benden davayı dolayısı ile müvekkillerimi satmam istendi. Hepsi belgeli, hepsi kayıtlı." ifadelerini kullandı.

DenizBank, dolandırıcılık davasıyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Rezan Epözdemir hakkında baroya şikayette bulunacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Fatih Altaylı, Epözdemir'e ilişkin bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Epözdemir’in bankaya cevaben ortaya koyduğu iddialar çok daha vahimdir.

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Rezan Epözdemir, banka yönetiminin kendisini tehdit ettiğini, davadan çekilmesi için kendisine baskı uyguladığını ve kredi verdiği medyayı da kendisine karşı kullandığını açıkladı.

Dün geç saatlerde konuştuğum Epözdemir, açıkladığı her şeyin belgeli, kayıtlı olduğunu söyledi ve daha vahim iddialarda da bulundu.

“Benden davayı dolayısı ile müvekkillerimi satmam istendi. Çok çirkin önerilerde, tekliflerde bulunuldu. Benim bu davadan elde edeceğim gelirin umurumda olmadığını, şahsen tanıdığım bazı futbolcuların hatırı için bu davayı aldığımı anlamadılar. Abi, bir avukatın davasını satması ile ailesini satması arasında hiç fark yoktur. Ben söylediğim her şeyi kanıtlayacak durumdayım. Hepsi belgeli, hepsi kayıtlı. Para gücü ile herkesi korkutmaya, herkesi sindirmeye alışmışlar. Ben ne korkarım ne sinerim. Her attıkları adım ile bu işin içinde ne kadar fazla olduklarını kanıtlıyorlar. Belli ki, çok korkuyorlar” dedi.

Futbolcular ve dolandırılan diğer kişiler bu davayı kazanır mı kaybeder mi bilemiyorum.

Ancak Denizbank’ın bu davanın en büyük kaybedeni olduğu aşikar."