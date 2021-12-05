  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak

Dünyanın en saygın kurumlarından TÜİK, Kılıçdaroğlu-faiz lobisi işbirliğiyle mi hedef alınıyor!

İslam Memiş ‘tutan mı var’ diyerek çıkış yaptı! Gram altın alacak veya bozduracaklar dikkat

Emine Bulut'un katili için rezil talep!

'Randevu alamadım' deyip TÜİK'i basmıştı... Kılıçdaroğlu yine sözünde durmadı

Büyük tehlike kapıda! Türkiye topraklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

‘Şeffaf’ Kılıçdaroğlu karşı çıkar! TÜİK bu istatistiği de tutsa ne güzel olur

Yargıtay'dan flaş titreyen otomobil kararı! Araç sahiplerini sevindiren haber

Bay Kemal vesayetçi arıyorsan geçmişine bak

Ordu'dan araba çalan çocukların İstanbul'a gelme nedenleri ortaya çıktı
Yerel Avukat, komşusunu vurmaktan tutuklandı
Yerel

Avukat, komşusunu vurmaktan tutuklandı

Kocaeli'nde bir avukat, komşusunu vurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Aynı şahsın, 1 yıl önce alkollü araç kullanırken yakalandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 16:03:00 -
Avukat, komşusunu vurmaktan tutuklandı

Olay, dün Kocaeli'nin Derince ilçesi, Yenikent Mahallesi, Begüm Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı apartmanlarda oturan avukat D.K. ile öğrenci E.A. tartışmaya başladı. Sözlü tartışma iki taraf da sokağa inince büyüdü. İddiaya göre D.K, belindeki silahı çıkarıp E.A’nın başına silahın kabzasıyla vurmaya başladı.

Bu sırada silahın bir anda ateş almasıyla E.A. kolundan vuruldu. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri E.A’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı.

D.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.K’nin gözaltına alınması esnasında E.A’nın ağabeyi M.A. ile de aralarında arbede yaşandı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat D.K. tutuklandı.

Avukat D.K., 2020 yılında polis denetiminde alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. Ehliyetine el konulduktan yaklaşık 4 ay sonra yeniden direksiyon başına geçen D.K., şubat ayında polis ekiplerinin denetimine yine yakalanmış ve para cezası uygulanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay