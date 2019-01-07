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Avukat kılıklı ‘provokatör’

Yayımladığımız “Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Adnan Köklükaya görevinden alındı” başlıklı haberin ardından Akit’i susturmak isteyen Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Adnan Köklükaya’nın avukatı Akın Uyar'ın FETÖ yanlısı paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:43
Avukat kılıklı ‘provokatör’

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna geçilen “Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Adnan Köklükaya görevinden alındı” başlıklı haberini yayımlamamız üzerine Akit’i susturmak için açılan davada canhıraş mücadele veren Adnan Köklükaya’nın avukatı Akın Uyar’ın sicilini gözler önüne seriyoruz.

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden FETÖ’nün propaganda timi gibi çalışan Avukat Akın Uyar’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfre varan hakaretler yönelttiği, FETÖ yanlısı paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. AK Parti’nin iktidara gelmesi ile basamakları çifter çifter atlayan Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Adnan Köklükaya’nın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kin kusan bir ismi avukat olarak seçmesi, zihinlerde derin şüpheler doğurdu.

AK Parti iktidarmış, Akit de yandaşmış! Vay vay vay!

Akit’i susturmak isteyen Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Adnan Köklükaya’nın avukatı Akın Uyar’ın @akinnuyar uzantılı sosyal medya adresinde yer alan skandal paylaşımlarında AK Parti düşmanlığı öne çıkıyor. 15 Temmuz ihanet gecesinde darbecilerin linç edildiğini savunan Akın Uyar, 18 Temmuz 2016 tarihli paylaşımında, “Burada vatandaşla birlikte polis de linç ediyor” ifadelerini kullandı. 16 Temmuz 2016 yılında ise @Deren__71 isimli kullanıcının paylaşımını RT’leyen Uyar, “Teslim aldığınız PKK’lı kahpelere bile bunu yapmadınız yuh!”  dedi.

Milli iradeyi temsil eden AK Parti’nin seçimlerde oy çaldığını iftirasını atan Akın Uyar, Fuat Avni’nin 29 Ekim 2015 tarihinde yazdığı “Ak hırsızlar listesi” isimli görseli paylaştı. 17-25 Aralık ihaneti sonrası Fetullahçılara yönelik başlatılan operasyonlara tepki gösteren örgüt medyasından Ünal Tanık’ı es geçmeyen Uyar, FETÖ’cü Tanık’ın “İstanbul’da polis, sohbet toplantısını basıp 17 kişiyi gözaltına aldı” şeklindeki paylaşımını takipçilerine duyurdu.

Biri devletten besleniyor diğeri devlete küfrediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çirkin sözleri şahsi Twitter hesabından paylaşan İP’li Akın Uyar ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının derhal harekete geçmesi bekleniyor. AK Parti Hükümetini bizzat hedef alan paylaşımlarda bulunan sözde avukatın, ahlaksız paylaşımlarının hesabını adalet önünde vermesi isteniyor. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle yıldızı parlayan Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Adnan Köklükaya’nın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kin kusan bir ismi avukat olarak seçmesi birçok soru işaretine neden oldu. 2016 yılında Karayolları Genel Müdür Yardımcılığından başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındığı ifade edilen Köklükaya’nın ise milli irade düşmanları ile yakın ilişki kurması, kamuoyunda büyük rahatsızlığa yol açtı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:43
  1. İstanbul
  2. Anadolu Ajansı
  3. Akit
  4. Adnan Köklükaya
  5. Akın Uyar
  6. Adnan Köklükaya’nın avukatı Akın Uyar
  7. FETÖ
  8. Avukat Akın Uyar
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  10. AK Parti
  11. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  12. 15 Temmuz ihanet gecesi
  13. Milli irade
  14. Fuat Avni
  15. Fetullahçılar
  16. İP’li Akın Uyar
  17. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  18. AK Parti Hükümeti
  19. milli irade düşmanları

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