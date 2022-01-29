Avukat Cengiz Ocakçı: Kılıçdaroğlu yakınları bildiği kişilerce sahte belgeyle oyuna getirildi!

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1994-2004 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği ve Başkan vekilliği görevlerini yürüten Avukat Cengiz Ocakçı, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki görev sürem boyunca bir avukat olarak binlerce dosyaya imza attım. İlk imza attığımız dosyalar da 2886 ile başlayan Kamu İhale Kanunu dosyalarıydı. Daha sonra, ilgili kanun numaraları 4734 ve 4735 şeklinde değişti. Bu dosyalara ilişkin deneyimlerimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok belediyede eğitimler vererek palaştım." dedi ve ekledi: Şunu açık ve net söyleyeyim ki ihaleye çıkılarak neticelenmiş olumlu ya da olumsuz hiçbir ihale kararını Cumhurbaşkanı imzalamaz. Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi de görevi yok.

'AK Parti için de zarar'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirasına değinen Av. Ocakçı, "Nasıl oluyor da Türkiye'nin ikinci büyük ana muhalefet partisi başkanını, bu oyuna getirebiliyorlar. Bir kere, konuyu sunuş tarzı yanlış. Madem bu kadar önemli bir husus var, istediğin gazetecileri davet edersin ve iddia ettiğin olayın belgelerine ait fotokopileri onlara dağıtırsın." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ocakçı, şöyle devam etti:

Kılıçdaroğlu kendisinden bildiği yakınları tarafından büyük bir oyuna getirildi. İktidarın karşısındaki muhalefetin ciddi ve inanılır olması çok elzemdir. Hiç olmazsa kendi yanlışlarını görerek yönetimine çeki düzen verir. Yalan ve iftira belgelerle hareket eden muhalefet AK Parti için de zarardır.

Avukat Cengiz Ocakçı