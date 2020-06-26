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Yerel

Avukat alanı ringe çevirdi! Müvekkilini böyle dövdü

Aydın'da bir avukat, kendisini azlettiği öğrenilen eski müvekkiline saldırdı. Avukatın yumruklu savunması güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 13:05:00 - 2020-06-26 13:06:43

İHA'nın edindiği bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir avukat kendisini azlettiğini öğrenilen eski müvekkiline yumrukla saldırdı.

Boksörleri aratmadı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir yerde oturup yakınları ile birlikte çay içen avukat Semih T., bölgeden geçmekte olan eski müvekkili Ufuk İ. ile önce sözlü münakaşa yaşıyor.

Duruma sinirlenen avukat sokağı adeta ringe çevirerek eski müvekkiline yumrukla saldırdığı görülüyor.

Avukattan şikayetçi oldu

Olaydan sonra darp edilen şahsın eski avukatından şikayetçi olduğu öğrenildi.

 

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