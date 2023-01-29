Avuç avuç dökülen saçlarınıza karanfil suyu deva oluyor! Saç kırıklarını onarıyor! Çok değerli, kritik detaylar

Saç dökülmesi kadın erkek demeden herkesin problemi. Vitamin eksikliği, kirli hava ve stres derken saçlar avuç avuç dökülüyor. Herkesin yaygın olarak yaşadığı sorunlardan biri olan aşırı saç dökülmesinin altında bambaşka bir neden çıktı. Uzmanların uyarıda bulunduğu bu hatayı en fazla kadınlar yapıyor. Saçlar, yaşlanmanın doğal bir parçası olarak meydana gelen bir sorundur. 50 yaşına gelindiğinde erkeklerin yaklaşık %85’i erkek tipi kellik belirtileri gösterir. Kadınlarda ise 50 yaşına gelene kadar yaklaşık %40’ı saç dökülmesi sorunu yaşar.

Yapılan bilimsel araştırmalarda saç dökülmesinde artışın yaşanmasının başka bir nedeni ortaya çıktı. Hemen hemen herkesin bildiği vitaminsizlik, bakımsızlık kimyasal boyaların yanı sıra kimsenin bilmediği bir neden daha var.

Bilim adamları bu durumun engellenmemesi akabinde saç dökülmelerin kökten dökülmesine zemin hazırladığını belirtti. Avuç avuç saç dökülmesi neden olur?

SAÇLARIN AVUÇ AVUÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENİ...

Saçlar vücudumuzda dış etmenlerden en fazla etkilenir. Bu yüzden yüksek oranda saç kaybı yaşanır. İncelme yıpranmanın yanı sıra saç köklerinden dökülmeler meydana gelir. Tarama ve duş esnasında da avuç avuç gelen saçların nedeni; saç toplamadan kaynaklı olduğu belirtildi.

Uzmanlar saçların tokalarla toplanma şeklinin saç köklerine zarar verdiğini belirtti. Özellikle saç toplayarak uyuyanlarda saç dökülmesinin fazla olduğunu söyleyen uzmanlar, vitaminsizlik ve kimyasal madde kadar bu durumun da tehlikeli olduğunu belirtti.

Stres, kıl gelişiminde bozukluk, genetiksel sorun, besin eksikliği ve saç deri hastalıklarının yanı sıra saçların tokalarla toplanmasından kaynaklı saçlar ciddi hasar alır.

Saçın yapısını bozan toplama şeklinde en tehlikelisi ise örgü modelidir. Örgü ve tel tokalar saçların kolayca kopmasına ve elastik yapısının hasar almasına neden olur.

Aşırı saç dökülmesi kanser belirtisi: Yani saç dökülmesini kanserle ilişkilendiren bilimsel bir yayın olmadığı için bizim de saçlarımız döküldüğünde kanser endişesine kapılmamıza gerek yoktur.

Durmayan saç dökülmesi: Saç dökülmesi mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları nedeniyle meydana gelebilir. Ancak uzun süreli saç dökülmeleri ciddi hastalıkların belirtilerinden biri olabilir. Mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği ve hormon bozuklukları saç dökülmesine neden olabilir.

Beyaz köklü saç dökülmesi: Saç dinlenme evresine girdiğinde uzama durur, bulb papilladan ayrışır ve saçlar tarandıkça dökülür ve alttan yeni saçlar çıkar. Saçlar kendiliğinden döküldüğü zaman, saçın ucunda beyaz bir kitle görülür. Çoğu insan bunun saçın uzama merkezi olduğunu düşünür ancak bu sadece saçın dip noktasıdır.

SAÇ SÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİLİR?

Bilim insanları gevşek tokaların saçlara hasar vermediğini belirtti. Öte yandan banyo sırasında serum yağlarıyla bakım yapılmasının önemi hatırlatıldı. Uzmanlar saçların banyo sırasında taranmamasının banyodan sonra nemlendirici sürerek taranmasını tavsiye etti. Isırgan otu, zeytinyağı ve badem yağları saçların güçlenmesini sağlar.

Avuç avuç saç dökülmesine ne iyi gelir?

Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler.

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler.

Ceviz, fındık gibi kuru yemişler.

Balık başta olmak üzere deniz ürünleri.

Yoğurt.

Tavuk, hindi gibi protein kaynakları

Fasulye.

Havuç

Saçlarınız incelmeye başladıysa bakım yapmanın zamanı geldi!

İşte saçlarınızı toparlayacak evde yapabileceğiniz karanfil kürü ve tarifi...

Karanfil kürü saç diplerine doğru uygulanır. İlk etapta gün aşırı uygulanmalı. Bu kür saç dökülmesini önlemekle kalmaz yeni saçların çıkmasını sağlar. Peki karanfil kürü nasıl yapılır? İşte yanıtı...

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEYEN KARANFİL KÜRÜ İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı karanfil

4 çay bardağı su

YAPILIŞI

Tüm malzemeler alınır. Bir kavanoza konulur. Ağzı kapatılır ve karanlık ortamda 4 gün bekletilir. Sürenin sonunda süzülüp spreyli şişeye karanfil aktarılır ve saçın diplerine sıkılrarak masaj yapılır.

KULLANIM ZAMANI

İlk hafta gün aşırı, sonraki günler haftada bir uygulanır. Dökülme durduğu gibi yeni saçlar çıkaran denenmiş bir kürdür.