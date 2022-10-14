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Spor Avrupayı tir tir titretiyor! Helal olsun sana...
Spor

Avrupayı tir tir titretiyor! Helal olsun sana...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 15:22:00 -
Avrupayı tir tir titretiyor! Helal olsun sana...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Başakşehir ile Rigas kozlarını paylaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-0 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında Deniz Türüç ile öne geçti.Temsilcimiz, 45. dakikada Okaka ile farkı 2'ye çıkardı. Son sözü bir kez daha sahne alan Okaka söyledi.

Bu sonuçla 10 puana yükselen temsilcimiz, 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi. Başakşehir grubu lider tamamlaması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. Temsilcimiz ikinci bitirmesi halinde ise son 32 turunda UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek rakiple karşılaşacak

Emre Belözoğlu'nun Avrupa'da bileği bükülmüyor

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 10. sınavını verdi. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

Emre Belözoğlu'nun ekibi Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynadığı dördüncü maçta da kalesini gole kapattı. Oynadığı 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran Medipol Başakşehir kalesinde ise gol görmedi. Turuncu-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tüm gruplarda kalesinde gol görmeyen tek ekip konumunda bulunuyor.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rigas'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadı.

Emre Belözoğlu, maçın ardından rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmazken, başarılı teknik adamın kan şekerinde düşüş yaşandığı aktarıldı. Emre Belözoğlu yerine Erdinç Sözer basın toplantısında yer aldı.

 


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