Avrupa'ya damga vurduk! İşte UEFA Ülke puanımız
UEFA ülke puanı klasmanında sezona 20. sırada giren Türkiye, turnuvalardaki grup maçları sonunda 12. sıraya kadar yükseldi.
Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökerken Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Sonuçları UEFA ülke puanı sıralaması için son derece kritik olan maçlardan temsilcilerimiz 3 galibiyet ve 1 beraberlik ayrıldı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 2-0, Trabzonspor Ferencvaros'u 1-0, Başakşehir ise Hearts'ı 3-1 mağlup etti. Sivasspor ise Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldı.
İşte ülke puanları:
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